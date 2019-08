Někteří plavci to budou mít v Litomyšli dražší. Po radikálním zdražení permanentek na městskou plovárnu přišla další rána. Od září se zřejmě zvýší pronájem plaveckého bazénu. Ale ne o stovku nebo dvě, ale skočí rovnou z třinácti set na téměř tři tisíce korun. V šoku jsou lektoři plavání rodičů s batolaty. A rána je o to větší, že se novinku dozvěděli teprve minulý týden. V době, kdy už mají kurzy na další měsíce prodané.

300 za lekci?

Třináct set za pronájem bazénu na hodinu je podle města i vedení bazénu málo, a tak musí zdražit. Od září. Takovou informaci dostali lektoři plaveckých škol před několika dny. Zdražení, které se chystá, je více než o 100 procent. Z částky 1300 za hodinu se nájem má navýšit na 2800. Tato částka znamená i zvýšení cen plavání kojenců a batolat.

„Pokud bychom zdražovali stejným poměrem, plavání bude stát místo 160 korun za hodinu více jak 300. Myslím si, že to je pro maminky na mateřské dovolené neakceptovatelná. Samozřejmě víme, že v Praze a velkých městech je částka za plavání takto vysoká. V Litomyšli a okolí se plavání pohybuje od 120 do 210 korun. Cena 210 korun je ale pro malé skupiny do pěti dětí,“ říká Pavlína Šmerdová, instruktorka plavání dětí v Kajmánku.

Jen návrh!

Podle starosty Litomyšle jde ale pouze o návrh, který v úterý 27. srpna projedná rada města. „Zatím se jedná o velmi pracovní návrh ze strany městských služeb, o kterém bude rada města teprve jednat. Nicméně již nyní mohu říci, že půjde o změnu ceníku nejdříve od poloviny září, takže pokud si plavecké školy zajistí stávající ceny smluvně například na rok, tak ještě celý rok budou platit stávající ceny. Tedy budou mít také rok na tuto úpravu. Takto jsme to s kolegy z městských služeb konzultovali. Určitě nechceme šokovat plavecké školy ani maminky,“ sdělil starosta Daniel Brýdl.

Podle vedení bazénu se ovšem jedná o hotovou věc. Vedoucí bazénu Pavel Műnster si je už nyní jistý, že návrh projde. Podle jeho vyjádření je zdražení nájmu nutné. „Zdražení je nevyhnutelné. Litomyšlský bazén není přizpůsobený kojencům. Nepatří sem, spíše jim vyhovujeme. V době, kdy plavou batolata, musíme celý bazén zavřít pro veřejnost. Tři dny v týdnu. Pak si stěžuje veřejnost, že je omezujeme. To je pro nás nerentabilní. Pro mě je důležitější plavání dětí od tří let a mateřských škol,“ vysvětlil Pavel Műnster. Navíc se podle něho dlouho nezvyšovala cena pronájmu.

Vedoucí bazénu argumentuje i tím, že v okolních městech jsou plavecké kurzy pro mimina mnohem dražší, takže v navýšení pronájmu nevidí takový problém.

On sice ne, ale maminky malých dětí ano. „Rodičovský příspěvek není žádná sláva. Chceme, aby syn plaval. Pokud ale bude kurz stát jednou tolik, už si to nebudeme moci dovolit,“ říká Petra, maminka ročního syna.

Neutopí se

Plavání kojenců a batolat je velkým trendem. Podle Pavlíny Šmerdové má dobrý vliv na rozvoj motoriky, socializaci, otužilost.

„Z našich zkušeností a zpráv od maminek víme, že několikrát plavání pomohlo při letním „pádu dětí do vody“, kdy dítě umí zareagovat, nepanikaří. Větříme, že rada města vše ještě probere a najde „zlatou střední cestu“ pro spokojenost provozovatele bazénu a zachování služby pro rodiny s dětmi,“ uzavírá Pavlína Šmerdová.