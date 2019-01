Svitavsko - Hospodářský růst a z něj vyplývající vysoké daňové příjmy umožňují městům a obcím na Svitavsku bohatě investovat.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Houdek Martina

Radnice v okrese letos plánují milionové investice. Třeba Svitavy se dočkají nového kruhového objezdu na nepřehledné křižovatce právě u městského úřadu, hned v sousedství pak bude přebudován a rozšířen komplex pro důchodce. Dokončeno bude rovněž nyní rozkopané přednádraží.



Litomyšl bude letos rekonstruovat strojovnu zimního stadionu a v rekreačních lesích na Černé hoře plánuje masivní novou výsadbu stromů. Chystá rovněž projekt na výstavbu parkoviště ve zdejší nemocnici.

Opraví střed města

Polička bude zase pokračovat v opravách historického středu města, který patří mezi nejcennější architektonické skvosty východních Čech. A budou dokončeny potřebné bytové domy v lokalitě Bezručova.



V Moravské Třebové pak bude v létě hotová rekonstrukce krytého bazénu, ve kterém se kvůli hrozícímu zřícení stropu poslední rok neplavalo. Několik let diskutovaná investice vyjde na 35 milionů korun, více než dvojnásobek původní částky. Přesto v bazénu nebude uvažované rozšíření o wellnes. Jevíčko se zase chystá na výstavbu menšího bytového domu v Barvířské a podobně jako další města na zateplování dalších městských budov a opravy komunikací.

Přes masivní plánované investice však většina radnic teprve čeká na přislíbené dotace. Například Polička zatím pracuje, stejně jako v minulých letech, jen s rozpočtovým provizoriem.



Podobně opatrná jsou i další města a obce na Svitavsku. Navíc čekají na konečný účet roku 2018 a to, co z rozpočtu zbylo. Příkladem je Litomyšl.



„Z větších věcí máme zatím v plánu zasíťování stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domků v místní části Lány. Ostatní zamýšlené akce chceme zařadit v únoru,“ uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.



Město by například rádo postavilo Domov pro seniory, projekt připravuje už od roku 2015.



Podobnou prioritu péči o důchodce mají Svitavy. Přístavba Seniorcentra a komunitní dům pro seniory, které tu chtějí na jaře zahájit, spolknou i s vybavením celkem 140 milionů korun. Hotové by letos také mělo být nové zastřešení zimního stadionu.



Města si milionové investice mohou dovolit, daňové příjmy jim díky vysokému ekonomickému růstu posledních let rostou. Narozdíl od investic státu. Jeho dvě nejpotřebnější investice na Svitavsku dálnice D35 a obchvat Svitav se rok za rokem vlečou.



Výjimkou je nové venkovní vedení 110 kV polostátního ČEZu, které letos propojí Hlinsko s Poličkou a posílí kapacitu zdejší distribuční sítě. Ta byla totiž doposud tak nízká, že to omezovalo průmyslový rozvoj.