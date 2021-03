„Váhali jsme a zpětně lituji, že jsme to nerozjeli. Oddalováním jen roste částka o desítky milionů korun,“ řekl starosta Svitav David Šimek. Výběrové řízení na dodavatele je v plném proudu. Zájemci o zakázku za více než 200 milionů korun ale musí předložit nejen cenovou nabídku, ale i materiály a zkušenosti s tak velkou stavbou.

Svitavy mají na letošní rok v rozpočtu částku 39 milionů korun na krytý bazén. Dvoukolové výběrové řízení na dodavatelskou firmu běží, ale i tak není jisté, že rekonstrukce začne. „O tom, jestli začneme, nebo ne, rozhodne zastupitelstvo v květnu nebo červnu, až bude dokončená celá soutěž na dodavatele,“ vysvětlil Šimek.

Nový plavecký bazén ve Svitavách má mít plavecký bazén dlouhý 25 metrů s šesti drahami, bude vhodný i pro evropské závody juniorů a dorostu. Projekt počítá s bazénem pro plavání školáků, batolat, toboganem, vířivkou, parní a solnou lázní, finskou saunou nebo odpočívárnami s vyhřívanými kameny.

Výběrové řízení na zakázku za více než 200 milionů korun má dvě kola. Městu se přihlásilo pět zájemců. „V prvním kole dokládali reference a svoje zkušenosti se stavbou tohoto typu. Ve druhém kole předloží cenovou nabídku a také vzorky materiálů. Chceme zkontrolovat materiál, z čeho se bude stavba realizovat. Nechceme nic podcenit,“ dodal starosta.

Zákon hovoří jasně, že nejnižší cenová nabídka vyhrává, ale ve Svitavách to má ještě další podmínky. Chtějí firmu, která má zkušenosti s plaveckými bazény a třeba i se vzduchotechnikou. „Jde nám o to mít pod kontrolou věci, kde by mohly nastat problémy. Mám na mysli třeba stavbu toboganu a použitý materiál nebo vzorky dlažby, aby měla atesty a nemuseli jsme později řešit, že je kluzká,“ vyjmenoval Šimek.

Jasno bude na přelomu května a června. Pak zastupitelé rozhodnou, jestli dají rekonstrukci bazénu zelenou. To už budou znát vysoutěženou cenu, možnosti dotace a dalšího financování.

„Nechci na nikoho tlačit. Chci, abychom se o tom bavili. Je to velká investice, která zasáhne do rozpočtu i v příštích letech. Proto nechci řešit virtuální čísla. V současné době máme podanou žádost o dotaci 60 milionů korun a čekáme na výsledek. Schválenou máme dotaci 12 milionů korun,“ podotkl Šimek. Pokud zastupitelé zvednou ruce pro rekonstrukci, město předá stavbu o letních prázdninách a dodavatelská firma bude mít 18 měsíců, aby moderní bazén postavila.

SVITAVY už roky usilují o nový krytý plavecký bazén. Vizualizace už město má, na stavbu ale stále čeká. O tom, že je to pro Svitavy velká investice, svědčí i dvě couvnutí v minulých letech. „Bazén skutečně potřebuje opravit, ale stavba za čtvrt miliardy je pro Svitavy obrovský luxus," tvrdil před časem zastupitel Vojtěch Fadrný.

Město od rekonstrukce bazénu couvlo v roce 2008 i v roce 2017.

„Pro spoustu lidí je to velká částka a mají z toho strach. Teď je navíc nejistá doba a není ideální čas pro tak velké projekty. Osobně ale lituji, že jsme projekt nespustili už v roce 2017, kdy už byla i vysoutěžená cena. Tehdy jsme váhali, protože začínala rekonstrukce domova důchodců. Ustáli bychom to. Teď jsem přesvědčený, že to zvládneme. Navíc oddalováním se rekonstrukce prodražuje. Jen od roku 2017 se cena zvedne tak o třicet milionů korun,“ konstatoval Šimek.