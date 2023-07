/VIZUALIZACE/ Počtvrté vyhlásili radní ve Svitavách výběrové řízení na rekonstrukci plaveckého bazénu. Oprava je už nutná. Konečně tak místní nebudou muset jezdit do okolních měst. Stavební firmy, které mají zájem o obnovu bazénu, se mohou hlásit do 8. srpna.

Svitavy opraví za 200 milionů plavecký bazén. Nový se otevře 1. září 2025. | Foto: Město Svitavy

Třikrát byla rekonstrukce krytého bazénu ve Svitavách těsně před startem a pokaždé ji museli zastupitelé odpískat. Nyní je vše jinak. Radní vyhlásili 3. července výběrové řízení na opravu bazénu, práce mají začít v zimě.

„Snad se podaří vše dotáhnout do fáze realizace. Jednotlivé segmenty bazénu postupně odcházejí, letos je to tobogán. Rekonstrukci se už nevyhneme,“ uvedl svitavský starosta David Šimek. Pokud půjde vše podle plánu, stavební práce začnou v zimních měsících. Samotná rekonstrukce potrvá zhruba rok a půl. Lhůta pro podání žádostí o účast ve výběrovém řízení je do 8. srpna.

Svitavský plavecký bazén byl otevřený v roce 1994 a dosud neprošel žádnou výraznější modernizací. O opravách a přístavbě bazénu se ve městě mluví sedm let. Lidem chybí wellness, vodní atrakce a stěžují si na studenou vodu. „Správa bazénu by pro změnu ocenila modernější technologie,“ sdělila mluvčí města Kateřina Kotasová. Krytý bazén se pro veřejnost uzavře 1. ledna 2024. První návštěvníky po rekonstrukci má přivítat zřejmě ke konci roku 2025.

Kromě stavebních úprav, které zajistí mimo jiné tepelný komfort a energetické úspory, se počítá se dvěma přístavbami. „Jedna přístavba je navržena u stávajícího vstupu, kde vznikne nové zádveří s místností pro kočárky, nová rampa pro bezbariérový přístup a také nové schodiště. Druhá přístavba bude u bazénové haly a umožní vytvoření odpočinkové plochy s lehátky a umístění větší vířivky,“ vysvětlila Kotasová.

Rekonstrukce čeká i oba bazény. Dětský doplní skluzavka, chrliče nebo stříkající zvířátka. Blízko něj vznikne nový bazének pro nejmenší děti s vodními atrakcemi.

Současný tobogán, který je v havarijním stavu, nahradí nový zhruba 85metrový tobogán s optickými a zvukovými efekty. „V rámci rekonstrukce bude také instalován bezpečnostní počítačový systém detekující potenciální tonutí,“ dodala Kotasová. K odpočinku návštěvníci bazénu využijí dvě parní kabiny, a to solnou a bylinnou parní lázeň s aroma-terapií a ochlazovacími sprchami.

Rekonstrukce bazénu ve Svitavách vyjde podle projektu zhruba na 210 milionů korun.