Základní škola T. G. Masaryka ve Svitavách se rozhodla podpořit skotskou nadaci a zrealizovat Batůžkový projekt. Ten především díky Tereze Veitové a Kamile Rybinové nyní získává finální podobu.

Batůžky pomohou v Malawi | Foto: archiv města Svitavy

Žáci nosili batůžky se školními potřebami. Finální počet zřejmě přesáhne i trojciferné číslo. Batohy s tužkami a sešity budou na začátku února předány na sběrné místo do rakouské Vídně, odkud poputují do cílové destinace, tedy do afrického státu Malawi. Následně budou předány tamním dětem, aby i v Africe bylo v čem nosit sešity do škol.