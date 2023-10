Co s ní? Nerudovská otázka visí už roky nad historickou sýpkou v bývalém dvoře Perštýn na okraji Litomyšle. Soukromník postavil vedle barokní budovy moderní supermarket, ale co bude s někdejší sýpkou, nikdo neví. Plánované dětské centrum je zřejmě pasé. A není vyloučené, že sýpku převezme město.

Sýpka Perštýnský dvůr | Foto: Marie Černohorská

Příjezd do Litomyšle ve směru do Vysokého Mýta už nehyzdí starý hospodářský dvůr. Místo něho je tady supermarket Lidl obklopený zelení. Vedle prodejny se však nachází historická sýpka z 18. století. Její osud je však nejasný. Sýpka patří společnosti Agile, která nechala hned vedle postavit supermarket Lidl. „Společně s městem budeme hledat zdroje na rekonstrukci sýpky a nové využití,“ podotkl před časem jednatel firmy Agile Miroslav Hospůdka.

Využití pro budovu se zatím ale žádné nerýsuje. „Slíbili jsme, pokud investor nenajde pro sýpku řešení, že bychom ji možná za korunu převzali. Teoreticky bychom mohli dosáhnout na dotaci na brownfield. Soukromníkovi pomáháme, spojoval jsem je nedávno se zájemci, ale je to stále soukromý majetek a nemáme žádné páky,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Využití barokní sýpky je o to složitější, že se jedná o historicky chráněnou budovu, a to už od roku 1958.

Litomyšl řeší budoucnost areálu Perštýn

„Navíc má objekt tak malá okna, takže z hygienického hlediska tam cokoliv udělat bude hodně složité. Není tam přirozené osvětlení, takže třeba kanceláře se tam nehodí, spíše by tam mohlo být nějaké muzeum,“ dodal Brýdl. Před časem majitel uvažoval o přeměnu sýpky na dětské centrum, tomu bylo nakloněné i město.

Před časem se uskutečnilo jednání majitelů, architektů a potenciálního investora, který z areálu chtěl vybudovat obchodní centrum s prodejem nábytku, zahradní techniky a parkovištěm pro zákazníky. Celá věc vyžadovala změnu v územním plánu a na realizaci nakonec nedošlo. Místním lidem není osud sýpky lhostejný. „Navrhovali jsme tam muzeum veteránů nebo muzeum tisku a malou dílnu,“ řekl Jiří Flídr z Veterán klubu Litomyšl.

Dvůr Perštýn je jediný oficiální brownfield v Litomyšli. Nachází se i v databázi chátrajících a nevyužívaných objektů agentury CzechInvest.

Pozemky na Perštýně prodány. Opozice: Okradli jste město!

Rozlehlý areál Perštýn se dvěma branami byl původně obklopen barokními hospodářskými stavbami. Všechny budovy, s výjimkou sýpky, byly zbourány. Původním budovám destruktivní přestavby prováděné zejména v průběhu 20. století odňaly uměleckohistorickou hodnotu. V téměř nezměněné podobě se dochovala pouze dvoupatrová sýpka z roku 1772, která je památkově chráněná.



Původně uzavřený vrchnostenský hospodářský dvůr zvaný Pernštýnský, jehož prostor byl v 80. letech 20. století částečně pohlcen komunikačním obchvatem. Z původního areálu zůstala jen pozdně barokní sýpka s honosnými zvlněnými štíty.