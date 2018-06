Babiš přijel vlakem a po Pardubicích jezdil autobusem

Pardubice – Běžným rychlíkem do Varšavy přijela dnes před půl osmou do Pardubic vláda v demisi Andreje Babiše. Na peronu na ni nečekali oproti očekávání žádní demonstranti, takže z celou suitou mohl zamířit rychlým krokem do salonku ČD Lounge, kde vedl půlhodinové jednání o špatné dopravní situaci v Pardubicích.

Po něm hned v doprovodu ochranky vláda odkráčela do přistaveného speciálního mikrobusu před nádražím. Ano, žádná premiérská kolona limuzín, Babišův kabinet se po ucpaném krajském městě přepravoval autobusem.



Vláda stráví na svém pravidelném výjezdním zasedání v našem kraji skoro celý den. Kromě jednání s krajskými radními a starosty měst a obcí má vláda v Pardubicích na programu návštěvu přednádraží, Winternitzových automatických mlýnů, Larischovy vily. Prohlédne si také nedokončený obchvat Chrudimi a Slatiňan.



„Pardubický kraj navštíví premiér Andrej Babiš, první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Ilja Šmíd. Části programu se zúčastní také vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička,“ uvedla mluvčí vlády Barbora Peterová.

Autor: Kamil Dubský