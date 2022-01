Ideální podmínky nabídly o víkendu také lyžařské areály v regionu, parádní lyžovačku si užívali lyžaři v Poličce. Azuro, čerstvý sníh a slunce.

Na sjezdovce v Poličce si lyžaři užívali krásnou sobotu, azuro a prašan. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

"Tohle je nádhera. Sníh je luxusní," radovala se Martina, která na lyže přijela do Poličky ze Svitav. Plno bylo až do večera i na dětském vleku. "Takových víkendů v zimě moc nebývá, musíme to využít," podotkl ve frontě na vlek Pavel z Litomyšle.