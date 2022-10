„Prioritně zasahujeme v areálu, kde jednotka hasičů působí. Nemůžeme si z personálních a kapacitních důvodů dovolit vyjíždět ven. Ale máme jednotky, které jsou zařazeny v plošném pokrytí kraje a ty se dostanou i k nehodám,“ vysvětluje Řeháček. Velká cvičení absolvují hasiči z armády dvakrát do roka. Všichni mají základní vzdělání z akademie ve Vyškově, ale teď budou umět mnohem více.

„Rozhodli jsme se sjednotit výcvik a dát mu nadstavbu. Chci, aby ji měli všichni hasiči v našich jednotkách. Uzavřeli jsme smlouvu s Rescue Profi Academy na tři roky, výcvikem projde všech 705 hasičů,“ dodává Řeháček.

V Budislavi čekalo na hasiče několik modelových situací, se kterými se hasiči setkávají při nehodách na silnicích. Nechyběla scéna, ke které by mohlo ve vojenském areálu dojít. Velká plošina srazila motocyklistu a ten zůstal zaklíněný pod koly. „Máme těžkou a obrněnou techniku, takže musíme umět zvedat i vozidla o dvaceti a více tunách. Je potřeba umět tak těžké vozidlo stabilizovat a vyprostit zraněnou osobu,“ podotýká Řeháček.

Zkušenosti z praxe

Instruktoři z Rescue Profi Academy pracují jako profesionální hasiči a svým kolegům z armády předávají zkušenosti z praxe. „Chlapi mají za sebou základní výcvik. Snažíme se jim teď ukázat cestu, jak vše udělat bezpečněji pro zasahující hasiče i zraněnou osobu. Klademe důraz na bezpečnost, rychlost a efektivitu zásahu. Je to o práci, cvičení a dřině, ale dělají to srdcem,“ říká Štěpán Heger, instruktor z Rescue Profi Academy a současně profesionální hasič s devatenáctiletou praxí.

Hasiči si pod vedením instruktorů natrénovali zásah u nehody, kdy skončilo auto na boku nebo museli vyprostit zraněnou osobu pátými dveřmi auta. „Každý zásah může skrývat rizika, ať už je to úraz elektrickým proudem, přítomnost nebezpečné látky či různých typů nákladu. Cvičíme i těžké zvedání, což není moc známá věc. Máme tu simulovanou událost, kdy je člověk pod zadní nápravou, zaklíněný pod autem vážícím 22 tun. Chlapi se s tím musí popasovat a auto nadzvednout. Jsou to technické věci a současně i rychlé poskytnutí první pomoci,“ přibližuje situaci Heger.

Instruktoři ukazují hasičům i nové postupy, které záchranu osob urychlí. „U havarovaného auta bychom normálně ustřihli střechu, ale je to zbytečné. Učíme to kluky jinak. Vracíme auto do původního tvaru před nehodou. Tak vznikne dost místa pro sklopení sedaček a člověk jde v ose vytáhnout dozadu během pěti minut. Jen střechu bychom stříhali deset. Je to bezpečnější a šetříme čas,“ vysvětluje Heger.

Český zlepšovák

Jeden inovativní způsob představí za pár dní v Německu na akci Rescue Days. Přišli na ni hasiči při reálném zásahu v lese, když v Chotěnově a Dolním Újezdu strom zavalil člověka. „Potřebovali jsme strom zvednout pomocí vysokotlakých vaků, rozpínáků, akorát to je v terénu velmi nestabilní. Proto jsme vymýšleli varianty, jak to zlepšit. S instruktory jsme vymysleli prototyp stabilizační tyče, která se používá primárně při stabilizaci vozidla na boku po nehodě. Dva pevné body a hlavice, která tyče spojí. Díky tomu vznikne jednoduchý prvek, který můžeme použít během minuty. Zásah se vyřeší za chvíli. Dva hasiči zvednou strom během půl minuty,“ popisuje techniku Heger. Techniku představí instruktoři v Německu jako věc, kterou přinesli čeští hasiči.

Hasiči od armády také viděli výbuch airbagů v autě a vyzkoušeli si práci s moderním vybavením, které hasiči používají při nehodách.