Rezidenci strážníka Kmoníčka v Litomyšli letos obsadil spisovatel Michal Sýkora. Během svého pobytu ve městě skoro dopsal nový detektivní román.

Spisovatel Michal Sýkora dokončuje v Litomyšli novou detektivku. | Foto: Město Litomyšl

Spisovatel a vysokoškolský pedagog Michal Sýkora za měsíc v Litomyšli téměř dokončil první verzi svého dalšího detektivního románu.

„Dopisuji ho. Zbývají mi poslední tři čtyři kapitoly,“ potvrdil spisovatel Michal Sýkora. Prozatím ho pojmenoval Žádné dobré zprávy. „Postavou všech mých předchozích knih je teď už bývalá policejní komisařka Marie Výrová. Možná ji znáte i z televize v podání Kláry Melíškové ze seriálu Detektivové od Nejsvětější Trojice. Poslední příběh vyšel tuším v roce 2020 a jmenoval se Nejhorší obavy. Já se pak věnoval jiným projektům, chtěl jsem si od detektivky odpočinout. Psal jsem nějaké povídky, napsal jsem divadelní hru, ale řekl jsem si, že bych se měl obrátit k Marii Výrové,“ řekl Sýkora.

Na románu začal pracovat před rokem a půl. Příběh měl vymyšlený už z dřívějška. „Měl jsem zhruba polovinu hotovou, ale chyběl mi čas sedět u románu a plně se mu věnovat. To jsem si uvědomoval, když jsem se tady po příjezdu pustil do práce. Tady když se ponořím do psaní, tak vím, že mě nic nevyruší,“ doplnil spisovatel.

V Literární rezidenci strážníka Kmoníčka v Litomyšli chce dokončit svůj šestý detektivní román ze série v níž vystupuje olomoucký vyšetřovací tým detektivů od Nejsvětější Trojice vedený komisařkou Marií Výrovou.

Michal Sýkora vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1998 na této fakultě působí jako odborný asistent na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií. Ve svých odborných monografiích se věnuje hlavně britským detektivkám a moderní próze, ale je i autorem populárně naučných knih. V beletrii vyniká zejména v detektivním žánru. Několik jeho románů se dočkalo televizního a rozhlasového zpracování. Na motivy románu Případ pro exorcistu natočila v roce 2014 Česká televize stejnojmenný televizní film, jehož scénář napsal Petr Jarchovský a režíroval ho Jan Hřebejk. V roce 2022 byl v České televizi uveden čtyřdílní detektivní seriál Pozadí událostí, k němuž napsal Sýkora scénář spolu s Petrem Jarchovským.