Polička se může chlubit hned několika jeho uměleckými díly. Nejznámější je socha B. Martinů v nadživotní velikosti, slavnostně odhalená v roce 1990 u příležitosti 100 let od narození skladatele za přítomnosti tehdejšího prezidenta Václava Havla. Zajímavostí je, že při tvorbě sochy Milan Knobloch konzultoval své pojetí se skladatelovým pamětníkem Jiřím Muchou.

„Říkal, že musí být nenápadný, až stydlivý a to, myslím, že se mi v té soše podařilo,“ vzpomínal Milan Knobloch. Osobnosti Bohuslava Martinů se Knobloch profesně věnoval již dříve. Je autorem moderního náhrobku na rodinném hrobě poličského hřbitova. Žulový náhrobek z roku 1984, na němž jsou patrné plastické hudební motivy a je vytesán citát z kantáty Otvírání studánek, je zapsán do seznamu kulturních památek. Knobloch byl také u snímání posmrtné masky Martinů, která byla zhotovena u příležitosti exhumace a převozu ostatků skladatele ze Švýcarska do Poličky v roce 1979. Milan Knobloch je ceněn i jako medailér a je autorem medaile vytvořené pro město Polička s portrétem Bohuslava Martinů na rubové straně. V úterý 10. srpna uplynulo 100 let od Knoblochova narození.

Osobnost a dílo připomíná výstava v poličském muzeu. U příležitosti výročí se také v úterý večer uskuteční vzpomínkový akt u pomníku v parku. Hudebně akci podpoří Mužský pěvecký sbor B. Martinů, jenž byl založen na sklonku roku 2019, ale vzhledem k nucené covidové přestávce ještě veřejně nevystoupil. Bude to tedy jeho poličská premiéra.

Vzpomínkový akt se koná 10. srpna v 18 hodin v parku u sochy B. Martinů.