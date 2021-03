Od pondělí jsou zavřené všechny školy a platí omezení pohybu. Pardubický kraj proto upraví jízdní řády linkových autobusů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Budou fungovat v letním prázdninovém režimu. „Snažili jsme se o zachování spojů, když děti dojížděly do škol, ale v tuto chvíli přistoupíme k prázdninovému režimu. Jakmile to situace dovolí a žáci a studenti se vrátí do školních lavic, vrátí se i běžné jízdní řády,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.