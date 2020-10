Autobusy jezdí podle letního řádu

Od pondělí 26. října v Pardubickém kraji platí letní prázdninový jízdní řád autobusové dopravy. To znamená snížení rozsahu přepravy zhruba o šestnáct procent. Omezení mají trvat do návratu žáků a studentů do škol.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku