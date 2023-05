U těžké havárie osobního auta zasahovali hasiči a záchranáři poblíž Opatova u Svitav. Řidič fordu nezvládl v zatáčce řízení a narazil do stromu.

Vážná havárie osobního auta u Opatova na Svitavsku. | Foto: HZS PK

V neděli po čtrnácté hodině došlo na silnici u Opatova směrem na Dětřichov k havárii osobního auta. "Řidič byl v péči zdravotníků a na místě přistál i vrtulník letecké záchranné služby," sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková. Okolnosti nehody vyšetřují dopravní policisté ze Svitav.

"Dvacetiletý řidič vozu Ford Focus jel z Dětřichova směrem na Opatov. V zatáčce nepřizpůsobil rychlost, přejel do protisměru a bočně narazil do stromu. Auto se po nárazu přetočilo ještě přes střechu," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Mladý muž jel ve voze sám. Při kolizi utrpěl vážné zranění a byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci.

Vážná havárie osobního auta u Opatova na Svitavsku.Zdroj: HZS PK