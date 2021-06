V rámci letošní Smetanovy výtvarné Litomyšle se lidé podívají do někdejší tiskárny v centru Litomyšle. Muzejní spolek Augustova tiskárna, spravující objekt bývalé tiskárny, připravil na léto dvě výstavy. První expozice začíná 12. června v zahradě u Augustovy tiskárny a představí historii i budoucí podobu této litomyšlské památky. Návštěvníci se budou moci v prostorách zahrady u Augustovy tiskárny seznámit se zajímavými kapitolami její historie, stavebním vývojem i s její budoucí podobou, vycházejí z projektu architektonického studia SBORWITZ Architekti.

„Kulturní i stavební historie Augustovy tiskárny je velmi bohatá, takže jsme pro výstavu vybrali ty nejzajímavější etapy,“ říká Michal Šimek z Muzejního spolku Augustova tiskárna.

Návštěvníci se tak budou moci seznámit nejen se stavebně-historickým průzkumem, ale i s vizualizacemi budoucí podoby objektu nebo s konkrétními ukázkami knih a tisků, které v tiskárně během více než 300 let vznikly. „Budoucí stálá expozice věnovaná tiskařské historii objektu doplní vedle výstav současného umění hlavní náplň objektu, stálou expozici věnovanou Juliu Mařákovi,“ dodává Šimek.

Druhá výstava představí od 4. do 18. července práce libereckého výtvarníka a uměleckého kováře Martina Drägera. Ten ve své tvorbě dokazuje, že pokud se kov dostane do správných rukou, může být práce s tímto materiálem nejen fyzicky náročná, ale i hravá, krásná a dechberoucí. Absolvent SUPŠ v Turnově se práci s kovem a uměleckému kovářství věnuje již více než půl století. V Litomyšli, ve které najdeme Drägerovu stopu v domovních značkách Litomyšlského architektonického manuálu, budou představeny jeho práce z posledních let.