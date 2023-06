S létem přicházejí dílčí změny jízdních řádů Českých drah, ty největší se týkají jižní Moravy a právě našeho, Pardubického kraje kvůli obnovení provozu dálkových vlaků na trase Praha - Brno přes Pardubice a Českou Třebovou. Změny se týkají i dalších tratí v kraji, některé se chystají od 1. července, jiné už jsou v platnosti od 11. června. Přinášíme kompletní přehled změn.

Vlakové nádraží, železnice - Ilustrační foto | Foto: ČTK

Změny v Pardubickém kraji, upravené jízdní řády budou platit do 9. prosince 2023:

Od 1. července 2023 bude po výluce plně obnoven provoz vlaků v úseku mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí a na trať přes Českou Třebovou se vrátí vlaky EuroCity Metropolitan a railjet, které dosud jezdily odklonem přes Vysočinu. Na trati 260 Česká Třebová – Brno v souvislosti s tím začne platit nový jízdní řád. Ten již počítá s nasazením nových elektrických jednotek Moravia na vlaky mezi Brnem a Letovicemi, a to včetně spěšných vlaků. Stávající spěšné vlaky, které v pracovní dny spojují Českou Třebovou s Brnem, budou "rozlomeny" v Letovicích, kde bude nově nutné přestoupit. Na vlacích do / z České Třebové budou jezdit soupravy sestavené, jako dosud, z klasických vozů. Na vlacích z / do Brna pak budou nasazené nové jednotky Moravia. Kromě těchto významných změn se chystají některé další drobné úpravy:

Trať 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová: Na této trati se od 11. června o několik minut posouvají vlaky Os 5016 a 5002 v úseku Česká Třebová – Ústí nad Orlicí (– Choceň).

Trať 015 Přelouč – Heřmanův Městec: O víkendech od 11. června pojedou všechny vlaky z Přelouče o 8 minut později, tedy ve 22. minutu (nyní ve 14. minutu). Nově tak budou zajištěné přípoje od osobních vlaků z Kolína.

Trať 017 Česká Třebová – Moravská Třebová – Dzbel: O letních prázdninách nepojede nedělní posilový vlak Os 24779 Česká Třebová (19:18) – Moravská Třebová (19:51), který jinak slouží především pro dopravu studentů do domova mládeže.

Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř: Vlak Os 6227 (nově Os 6267) pojede od 12. června o 10 minut dříve (Hradec Králové hl.n. 6:38 – Pardubice hl.n. 7:01) a zastaví i na zastávce Stéblová. Naopak vlak Sp 1468 (nově 1488) pojede o 8 minut později (Pardubice hl.n. 6:38 – Hradec Králové hl.n. 6:55).

Trať 260 Česká Třebová – Letovice – Brno – Křenovice hor.n.: Stávající sobotní vlak Sp 1753 pojede od 1. července o hodinu později jako Sp 2035 Česká Třebová (6:54) – Brno hl.n. (8:11). Od 11. června dojde v souvislosti s drobnými posuny u vlaku railjet 524 k menším změnám u některých přípojných regionálních vlaků. Konkrétně se minutové úpravy týkají vlaků Os 4761, 4762 a 4763. Na základě požadavku objednatele pojede Os 4764 (nově 20768) z Letovic už v 5:05, aby přijel do Svitav v 5:34.

Trať 261 Svitavy – Žďárec u Skutče: Z důvodu úprav na trati 260 pojede na trati 261 od 17. června vlak Os 15313 o 2 minuty dříve (Borová u Poličky 4:35 – Svitavy 5:17). Ke změně dochází v souvislosti se zajištěním přípoje k vlaku railjet 524.

Trať 270 Česká Třebová – Rudoltice v Čechách – Lanškroun / Zábřeh na Moravě: Z důvodu zajištění přípojů do Lanškrouna od expresních vlaků ze směru Olomouc dojde od 11. června k posunu odjezdů několika vlaků z České Třebové směrem na Rudoltice v Čechách o 3 minuty. Později tak z České Třebové pojedou spoje Os 3775, 3777, 3779, 3781 a 3789 (odj. v 8:07, 10:07, 12:07, 14:07 a 20:07). Spolu s nimi se o 3 minuty posouvají i návazné vlaky z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna.