„Hlavní sál kulturního domu Astra má kapacitu dvě stě osob. Akustiku máme vyřešenou absorbéry hluku na stropě a stěnách, na spodní části jsou naopak rezonátory. Stavební práce skončily, nyní nás čekají revize a požádáme o kolaudaci. Aktuálně navážíme do Astry vybavení, jsou tady stoly, židle a v polovině dubna dojde na instalaci hlavní tribuny se sedadly, která bude zajíždět a vyjíždět z boční zdi,“ přiblížil vybavení moderního kulturního stánku jevíčský starosta Dušan Pávek.

Na svém místě je už také divadelní osvětlení a na jevišti visí opony. Zbývá objednat audio a video techniku, projekci a instalovat ozvučení. „Pódium je velké, využijeme ho pro promítání kina na zadní oponě. Vejde se sem i větší orchestr nebo taneční scéna,“ podotkl Pávek.

Kino v Jevíčku bylo zřízeno v 50. letech 20. století, ale už předtím objekt sloužil jako spolkový dům Křesťanské sociální jednoty. Ta ho využívala také pro společenské akce, takže už minimálně 100 let žije Astra kulturou.

Ani v kinosálech v Litomyšli nebo ve Svitavách nebývá vyprodáno, ale Jevíčko chce částečně promítání zachovat.

„Zatím to nemáme úplně rozhodnuté, ale myslím, že promítání filmů bude maximálně jednou týdně, spíše jednou za čtrnáct dní. Než jsme Astru zavřeli, přišli na film třeba jen tři lidé, někdy nepřišel nikdo,“ dodal starosta.

Kulturní dům Astra se otevře veřejnosti 21. dubna. Jako první stane na novém jevišti herec Josef Dvořák. Byl to právě on, kdo tady vystoupil těsně před uzavřením - foto ZDE. „Josef Dvořák byl poslední účinkující v sále kina Astra před uzavřením v roce 2019. Tehdy nám řekl: ‚Podívejte, já vám to tady zavírám. Jestli se toho dožiju, tak vám to přijedu otevřít.‘,“ vzpomínal Pávek.

Po otevření Astry bude následovat série divadelních představení a koncertů. „Kino bude taky, ale nejprve chceme rozjet kulturní akce, abychom se sžili s provozním systémem. Je tady hodně nové techniky a kino přidáme průběžně,“ slíbil starosta.

Kino Astra v Jevíčku? Jak skanzen komunismu. Na přestavbu se skládají i místní

Lidé v Jevíčku vzpomínají, jak do Astry chodili před lety i na dětské filmy. Opravu podle nich budova v ulici u náměstí už potřebovala. „Jako děcko jsem tam chodil na dětská představení, promítalo se i pro mládež. Oprava byla nutná, bylo vidět, jak se naklání štítová zeď. Osobně se na to těším a jsem přesvědčený, že to bude pěkný kulturní stánek,“ řekl Pavel Sedlák z Jevíčka.

Nové zázemí pro spolky

Kulturní dům Astra ale nebude jen pro divadla, koncerty a kino. Je to také nové zázemí pro spolky. V prvním patře budovy vznikla zasedací místnost pro čtyři desítky osob. Další prostory budou k dispozici v suterénu.

Rekonstrukce Astry byla opravdu z gruntu. Z původního objektu zbyly v podstatě jenom obvodové zdi a konstrukce střechy. Na stavbu dohlíželi také památkáři, protože kino se nachází v městské památkové zóně. Ti schvalovali i použité materiály. „Přestavba byla náročná. Když jsme začali bourat, objevili jsme skryté skuliny, zazděné niky, děravé zdivo. Dům nebyl odizolován, musel se celý podřezat a udělat injektáže,“ vysvětlil stavbyvedoucí David Minařík.

Přežije kino v Jevíčku 'filmový převrat'?

Přestavba vyšla zhruba na 38 milionů korun. Další asi čtyři miliony korun bude stát vnitřní vybavení. Jevíčko počítá s dotacemi, dva miliony korun získá od místní akční skupiny, zbytek půjde z rozpočtu města. Na nákup nového vybavení Astry město vypsalo také sbírku a radní oslovili donátory a sponzory.

