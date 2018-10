Areál Miltry mění majitele, pro město byl pozemek drahý

Moravská Třebová - Opuštěný areál bývalé mlékárny Miltra v Moravské Třebové mění majitele. Firma tam chce rozjet výrobu dřevěných palet a zároveň poskytnout ubytování svým dělníkům.

Moravská Třebová jednala o nákupu areálu Miltry.Foto: archiv Deníku

Do jednání o prodeji vstoupilo také město, které o areál projevilo zájem už před časem. O novém majiteli se definitivně rozhodne do konce září. Už nyní ale prodej u některých obyvatel vzbuzuje obavy, lidé spekulují o ubytovně pro zahraniční dělníky, nebo dokonce o azylovém domě. Územní plán ale v místě umožňuje jen drobnou řemeslnou výrobu s ubytovacími službami.

Mlékárnu Miltra koupil její současný majitel, společnost Agro2000 Invest, v roce 2015 a rozhodl se výrobu soustředit na jedno místo. „Hned na začátku jsme řekli, že všechno chceme mít soustředěné pod jednou střechou v Městečku Trnávka,“ uvedl jednatel společnosti Miltra Jiří Věžník. Na jaře následovala nabídka městu, firma opuštěný areál v Jiráskově ulici nabídla za 14 milionů korun. „Na podzim mi pan starosta řekl, že město má nepotřebných budov moc a že o ni nemá zájem,“ pokračoval Jiří Věžník. Odmítnutí potvrdil starosta Miloš Izák (ČSSD). „Za 14 milionů jsme to odmítli. Pro odkup Miltry tehdy hlasovalo pět lidí. Hovořili jsme o poloviční částce, dalších osm milionů by bylo nutné vložit do demolice,“ vysvětlil důvody, proč z odkupu sešlo.

Nová jednání o odkupu

Letošní rok ale přinesl jednání s novým zájemcem, a to znovu zvýšilo iniciativu Moravské Třebové. „Máme podepsanou smlouvu s firmou, do konce září mají složit peníze do advokátní úschovy,“ popsal aktuální stav transakce Jiří Věžník.

Přesto se město znovu pokusilo vstoupit do jednání. „Údajně je zaplacená záloha, není to ještě hotovo, takže uvidíme,“ naznačil starosta. Že k jednání došlo, potvrdil i jednatel Miltry. „Město na to reagovalo, že by mělo znovu zájem. Kdo dá dřív peníze na stůl, toho to bude. Cena je zhruba stejná. Ale já nevěřím tomu, že by to bylo město,“ uvedl pro Deník.

Bývalý starosta a nyní zastupitel Miloš Mička (TOP09) současné vedení města kritizuje, že o odkup Miltry dříve víc neusilovalo a nesnažilo se vyjednat nižší cenu. Neodkoupení areálu považuje za strategickou chybu. „Zastávám názor, že pozemek o velikosti zhruba deset tisíc metrů čtverečných v sousedství městského parku, muzea, školky a navazující obytné zóny měl být ve vlastnictví města a měl přispět ke zlepšení životního prostředí ve městě,“ řekl zastupitel.

O možném odkupu areálu bývalé Miltry jednali moravskotřebovští zastupitelé v březnu 2016. Protinávrh, který předložil Miloš Mička, aby město objekt za požadovaných 14 milionů koupilo, neprošel. Pro bylo jen pět opozičních zastupitelů. Radniční koalice následně jedenácti hlasy odsouhlasila, že město kupní cenu neakceptuje.