„Třebová nemá kulturní sál a je to ostuda. Mohli bychom tady mít velké koncerty, ale nejde to. Musíme jezdit do Litomyšle a Svitav,“ poznamenal Jan Procházka.

Teď to konečně vypadá, že se lidé dočkají. V moderní kulturní centrum se má proměnit areál bývalé tkalcovny a pozdější mlékárny. V pondělí zastupitelé schválili vyhlášení architektonické soutěže na řešení bývalého průmyslového areálu poblíž městského muzea.

Radní mají na stole analýzu, která potvrzuje, že investice do zázemí pro kulturu a volný čas má smysl. „Během debat vyplynula vize, jak můžeme zajistit kulturu ve městě. Nejde jenom o sál, ale také můžeme získat nové prostory pro knihovnu. Zároveň jsme řešili otázku muzea a využití všech jeho prostor, potřebujeme i nový depozitář,“ uvedl starosta Miloš Mička.

Radní už připravují zadání architektonické soutěže. Architekti by měli řešit zadané území jako celek, ne jen stavbu kulturního centra. Otázkou také je, zda dokáží do návrhu začlenit nejstarší budovu v areálu. Podle statiků je v dobrém stavu. Ostatní budovy ale zřejmě čeká demolice, ta bude stát okolo deseti milionů korun.

„Nechali jsme si udělat investiční propočet a při maximální výši se bavíme o 260 milionech korun. Víme, že město na to v rozpočtu nemá peníze, proto chceme centrum dělat po etapách. Oddělíme tedy stavební, technickou a projektovou přípravu,“ vysvětlil Mička.

Společenský sál má mít asi 250 míst k sezení, ale kapacitu navýší výsuvná část. Do sálu by se mělo vejít asi 600 stojících diváků. Kinosál počítá s 80 místy. Do nového kulturního centra se má také přestěhovat městská knihovna, která nyní sídlí v přízemí zámku.

„Limitují nás současné omezené prostorové možnosti. Ty jsou spojené s historickou dispozicí renesančního zámku. V nových prostorách bychom mohli posunout naše aktivity na vyšší úroveň a byli bychom i poblíž muzea, gymnázia a sociálních služeb,“ podotkla ředitelka knihovny Lenka Greplová.

Na konci března chce město vyhlásit architektonickou soutěž a současně hledá varianty financování náročného projektu.

„Jednou z možností je Národní plán obnovy, ale tam podmínky teprve chystají. Jejich termíny pro nás asi nebudou reálné, protože počítají s dokončením stavebních částí do konce roku 2025. To zřejmě nestihneme. Uvažujeme o evropských dotacích, z nich by šla postavit knihovna a depozitář. Když nám architekti schválí práci na etapy, bavíme se o projektu na pět nebo šest let,“ dodal starosta.

S přestavbou areálu souvisí i rekonstrukce Latinské školy. Dům s krásnými klenbami se má proměnit ve výstavní prostory a přednáškový sál.

„Mohla by tady sídlit Společnost česko-německého porozumění a počítáme i s přesunem zámecké expozice Jak se žilo na venkově. Odkaz na tradiční hřebečskou kulturu tak bude na jednom místě,“ řekla vedoucí muzea Monika Marhounová.

Pokud město získá dotaci, oprava Latinské školy za čtyři miliony korun by měla začít ještě letos.