Leoš Mareš, Honza Dědek, Arakain, Čechomor… Na prvním nádvoří zámku v Litomyšli to žije, ale lidem v okolí dochází trpělivost. Hlasité koncerty do noci jim vadí. Lidé diskutují i o tom, jestli se třeba kapela Arakain hodí na nádvoří renesanční památky. Město a památkáři hledají kompromis. Více v článku.

Koncert kapely Čechomor v Litomyšli se uskutečnil v dešti. Nádvoří zámku i tak zaplnily stovky lidí. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

„Někdy je to vážně divočina. Máme malou dceru a některé noci byly fakt náročné,“ postěžovala si maminka Jitka. Lidé diskutují i o tom, jestli se třeba kapela Arakain hodí na nádvoří renesanční památky. „Chceme propojit zájmy města a naše. Na rovinu ale říkám, že basketbalový turnaj na prvním nádvoří není to, co by bylo reprezentativní pro památku UNESCO,“ řekla ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.