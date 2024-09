Na co jsme se ptali? Pondělí 16. 9.: Měl by kraj nabídnout své ubytovací kapacity uprchlíkům?

Měl by kraj dát dostačující finanční podporu mladým lékařům, včetně stomatologů?

Chybějící lékaři a zubaři jsou v Pardubickém kraji velkým tématem. Města i obce marně lákají nové doktory, ačkoliv nabízejí i nemalé peníze a benefity.

„Ano, souhlasím s podporou, ale měla by to být záležitost dotačního titulu, který může kraj zřídit. Vnímáme, že v některých částech regionu jsou lékaři nedostatkovým zbožím, a proto je potřeba dílčím způsobem motivovat, a to dělat můžeme,“ vysvětlil lídr kandidátky 3PK a současný hejtman Martin Netolický.

S finanční podporou lékařů by souhlasil i lídr kandidátky ANO 2011 Dušan Salfický. „Ano, ale cítím, že primárně by to měla být úloha místní samosprávy. Nicméně kraj se by se na tom měl výrazně podílet,“ uvedl Salfický.

Podle jedničky kandidátky Pirátů je však otázka, jak vysoká podpora by to měla být. „Cestou může být vybavení ordinace a také spolupráce s lékařem už během studií,“ podotkl lídr Pirátů v Pardubickém kraji Daniel Lebduška.

Pro peněžní podporu mladých lékařů a zubařů je i lídr Koalice pro Pardubický kraj Pavel Šotola nebo jednička ODS a TOP 09 Ladislav Valtr. Jasno má i Michaela Matoušková, jednička na kandidátce Starostů a nezávislých. „Je to způsob, jak bychom mohli dostat do regionu, kde není kapacita, nové mladé lékaře, kteří tady zůstanou,“ doplnila Matoušková.