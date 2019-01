Svitavy - Zeptali jsme se v ulicích města.

Adéla Francová. | Foto: Deník/ Sylva Horáková

Adéla Francová, 12 let

studentka, Svitavy

Myslím si, že rok 2010 byl pro mě dobrý. Ve škole tomu tak bylo, nikdo z mých blízkých nezemřel. Doufám, že rok 2011 bude stejný. Do něj bych si přála především zdraví a štěstí.

Jaromír Brablík, 36 let

klempíř, Korouhev

Rok 2010 byl pro mě hlavně pracovní. Renovujeme komíny, a tak jsem měl dost práce. Příznivé bylo rovněž to, že mi v osobním životě nepříjemně dramatické věci nenastaly.

Karel Rot, 41 let

dělník, Svitavy

Uplynulý rok hodnotím v rámci celého svého života jako normální. Žádné velké změny mě nepotkaly. Nic závažného, ať už v pozitivním nebo negativním směru, se v roce 2010 u mě nestalo.

Ema Otavová, 80 let

důchodkyně, Svitavy

Jaký byl rok 2010 pro mě? Ani nevím. Střídavě oblačno. Rok byl sem tam dobrý, sem tam horší. Ovšem, co můžu ve svém věku čekat. Dobré je, že nějaké nešťastné události se mi vyhnuly.

Jana Helísková, 43 let

dělnice, Svitavy

Tento rok byl pro mě dobrý. Nepotkalo mě žádné úmrtí v rodině, se zdravím je to nyní také dobré a práci jsem taky měla. Kdyby nadcházející rok byl rovněž takový, bylo by to fajn.

Martin Binder, 19 let

student, Svitavy

Letos to nebylo zrovna nic moc. Poněkud mi totiž chyběly peníze. A rovněž v roce 2010 jsem neměl zřejmě štěstí. Přeji si, aby příští rok mohlo být lépe. A to poměrně o dost.