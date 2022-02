Projekty vyvolávaly až do samotného hlasování vášnivé diskuze. Část zastupitelů byla dokonce pro odložení hlasování. „Mně se líbí oba projekty. Návrh Kubíkových mi přijde pro zámecké návrší trochu moc. Nevím, jestli by ten mumraj uneslo. Když si přečtu smlouvu, je to trochu na vodě, proto jsme navrhovali odložení a dopracování,“ uvedl radní Michal Kortyš. Pro odklad naopak nebyli zastupitelé z Generace 89. Nakonec ale ani jeden zájemce nezískal většinu hlasů a bylo rozhodnuto. „Teď se s vilou asi nic až do komunálních voleb dít nebude. Nové zastupitelstvo bude řešit co s ní, jestli si ji město nechá, nebo ji nabídne opět k prodeji,“ řekl starosta Daniel Brýdl.

Zklamání pro obě strany

Kubíkovi i Kučerovi odcházeli z jednání zklamaní. Čekali, že jeden, nebo druhý projekt vilu získá. Zaskočilo je také hlasování zastupitelů, kdy se jich hned několik zdrželo.

„Pocity jsou rozporuplné. Je pro mě obrovské zklamání, kolik zastupitelů se zdrželo hlasování. Buď nemají názor, nebo se ho bojí říct. Deklarovali jsme ochotu se o tom dál bavit, upravit smlouvu a nic,“ řekl bezprostředně po hlasování Martin Kubík. Jestli bude mít o vilu Klára zájem i na podzim, kdyby město objekt znovu nabídlo k prodeji, zatím neví.

„Investovali jsme do projektu hodně energie, času, invence, peněz a uvěřili jsme, že to město myslí vážně. Jak se ukázalo, tak asi ne. V tuhle chvíli nevím, jestli do toho ještě třeba na podzim půjdeme,“ dodal Kubík. Podobné pocity mají i Kučerovi, kteří nabízeli vybudování Komunitního centra Klára. Pro ně hlasování překvapením tak velkým nebylo. „Pan starosta nás na to trochu připravoval, že v zastupitelstvu nepanuje shoda. Myslím si, že je tam i zklamání z toho, že město obdrželo pouze dva záměry,“ podotkla Šárka Kučerová. I oni neví, jestli ještě budou o vilu usilovat. „Dali jsme do toho energii, jsme schopni s projektem zapracovat a je možné, že se na podzim ještě zúčastníme, ale musíme se s manželem domluvit. Je to o dalším čase, kapacitě, kterou třeba věnujeme něčemu jinému,“ uzavřela Kučerová.