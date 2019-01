Litomyšl - Uměl Alois Jirásek anglicky? Asi ne, ale ve video pohlednici žáků ze Základní školy U Školek v Litomyšli tak hovoří. A právě s tímto snímkem školáci uspěli v celostátní soutěži.

ŠKOLÁCI Z LITOMYŠLE vyrazili pro ocenění do Prahy na ministerstvo školství. | Foto: Miroslava Jirečková

„Před časem jsme objevili zajímavou soutěž s názvem Video pohlednice z mého města. Její 12. ročník organizovala ZŠ Mládí v Praze pod patronátem velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a pod záštitou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky," informovala ředitelka školy Miroslava Jirečková. Žáci měli vytvořit krátký nápaditý snímek o městě, ve kterém žijí, a to v anglickém jazyce. „Když už má naše škola vybavení a díky školní televizi Dvojka 2 TV i zkušenosti s filmováním, byla by škoda toho nevyužít," podotkla ředitelka.





Ve škole vznikly dva pracovní týmy. Jeden tvořilo pět dětí z 5.B a druhý všichni osmáci. „Na pomoc ještě přispěchali členové školního televizního štábu Honza Bárta a Dominik Kalivoda a někteří učitelé, za což jim patří veliký dík. Několik dní se pilně pracovalo, museli jsme bojovat s nepřízní počasí, technickými nebo jinými problémy, ale nakonec jsme došli ke zdárnému konci a viděli za sebou kus práce," přiblížila natáčení Miroslava Jirečková.

Dvě želízka

Do soutěže odeslali dva filmy, a to Trip to Litomyšl a My town Litomyšl in a historical context. Diváci v nich uvidí nejen litomyšlské památky, ale potkají se třeba také s Aloisem Jiráskem, Boženou Němcovou a dalšími osobnostmi. „Netrpělivě jsme čekali na vyhodnocení soutěže. Když nám přišel email, že jsou oba naše snímky nominovány mezi nejlepšími třemi z celé republiky a že jsme zváni do Prahy na ministerstvo školství na slavnostní vyhlášení vítězů, naše radost byla obrovská," řekla ředitelka Jirečková.

V kategorii 4. a 5. tříd se litomyšlský snímek umístil na třetím místě a v kategorii 8. a 9. tříd v konkurenci z celé republiky skončili na druhém místě. „Odnesli jsme si spoustu zážitků a nových zkušeností a hlavně jsme si zpestřili výuku anglického jazyka. Video je výbornou pomůckou ve výuce jazyků. Práce s videokamerou je pro žáky velmi motivující a jazykové dovednosti rozvíjí mílovými kroky. Žáci se při tvorbě snímků neučí jen anglicky, ale zároveň směřují k osvojení všech kompetencí, které vyžaduje současný program základního vzdělávání," vysvětlila Miroslava Jirečková. Děti v soutěži prokázaly, že toho hodně umí, vždyť bojovaly v konkurenci jazykových škol a gymnázií. Učitelé věří, že důstojně reprezentovaly a zviditelnily Litomyšl. Zůstala jim památka, při které se mohou ještě po letech pobavit.

