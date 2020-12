Litomyšl hlásí advent v pozměněné formě, avšak se stejnou podstatou. “Nechtěli jsme se smířit s tím, že nám covid vezme advent nebo Vánoce. Odpolední vycházky za kulturou jsme vlastně ještě rozšířili. Jen letošním cílem pocházek nebude pouze zámecké návrší, ale budeme vás zvát na výlety po celém městě a okolí. Cílem procházky tentokrát nesmí být z důvodu vládních nařízení koncert, ale ani žádné jiné srocování lidí a tak jsme vytipovali místa, kde jste ještě někteří nikdy nebyli. Místo stánků na návrší nasměrujeme vaše kroky k výdejním okénkům a procházkovat tak půjde třeba i s horkou čokoládou v ruce,” popisuje letošní program Andělské Litomyšle vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Michaela Severová.

Od počítačů a televizorů na čerstvý vzduch

Oblíbené Andělské adventní neděle letos nahradí série procházek po adventní Litomyšli. Město Litomyšl společně se svými příspěvkovými organizacemi a církvemi připravilo adventní sérii vycházek po městě i tradiční Sváteční slovo. Vyrazit můžete do přírody, za architekturou, po stopách osobností nebo si zahrát hru jako celá rodina. “Každý adventní den se na Facebooku Andělská Litomyšl, Istagramu a webu andelskalitomysl.cz objeví jeden tip na procházku. Lze ji absolvovat úplně kdykoli, spojit jich několik dohromady, či zahrnout například do svého běžeckého okruhu,” vysvětluje Michaela Severová a dodává:” Společné zážitky mít můžeme - to nikdo nezakázal - i když to zrovna teď nejde ve stejný čas na stejném místě. Nevadí, nedáme se - sdílet je přece můžeme virtuálně. A protože se nám stýská i po vašich tvářích, připravili jsme fotosoutěž. Vyfoťte se na jednom z míst, které jsme pro vás na procházkování připravili, sdílejte fotografii na facebooku Andělská Litomyšl právě pod tipem na výlet. Fotografie z nejvyšším počtem lajků budou každou andělskou adventní neděli odměněni dárkovým balíčkem Instantní silvestr,” dodává Severová.

Kromě vycházek čeká návštěvníky andělských sociálních sítí i pravidelné Sváteční slovo. V Litomyšli bylo zvykem scházet se k němu každý nedělní podvečer v piaristickém chrámu. Letos bude první svíčka zapálena v piaristickém chrámu za účasti všech farářů a kazatelů a poté nás duchovní pozvou do “svých” kostelů a svíčku na adventním věnci zapálí před kamerou. My to pro vás natočíme a každou neděli ráno vyvěsíme na webu a facebooku.

Věříme, že ani pro vás není současná situace jednoduchá. Nedejte se, nepropadejte depresím a vězte, že bude brzo líp! Adventní doba je dobou očekávání - letos si k čekání na narození Ježíška přidáme ještě očekávání toho, že rok 2021 bude lepší než ten rok letošní. Přejme si to, vždyť už jsme se mnohokrát přesvědčili, že když si Litomyšlané něco hodně přejí, dostane se jim to! A zkusme se radovat i z maličkostí.

“Adventní trhy na zámeckém návrší v letošním roce nebudou, nechceme riskovat další vlnu epidemie,” říká Severová, ale dodává: ”Rada města Litomyšl však povolila zábor veřejného prostranství svařáčku U Fiška u radniční věže, Žlutému autobusu u Pekla a nově bude také voňavý stánek na Toulovcově náměstí.”

Andělské procházky, seznam adventních výdejních okének i Sváteční slova najdete na sociálních sítích a webu andelskalitomysl.cz. Děkujeme, že jste s námi, i když jsme každý sám!

Karel Telecký