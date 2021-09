„Navrhli jsme ji za její dobrovolnické nasazení v aktivitách ve prospěch naší Oblastní charity Polička, tedy našich služeb a klientů. Právě její nápad byl uspořádat běh na podporu Domácího hospice sv. Michaela Oblastní charity Polička,“ informovala poličská charita. Duhové křídlo organizují Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením. „Lidé, kteří působí v sociálních službách, mají za sebou perný rok a zaslouží si uznání za to, jak zvládali práci v mimořádných podmínkách,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči Pavel Šotola. (ik)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.