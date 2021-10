Ve středu pozdě odpoledne spěchali hasiči do české spořitelny v Jevíčku. "V bance došlo k otevření lahvičky s neznámou látkou. Zaměstnankyně si přičichla k lahvičce a poté si stěžovala na silné pálení dýchacích cest. Žena skončila v nemocnici. Hasiči místo události ohraničili páskou, aby do nebezpečného prostoru nikdo nevstupoval. Evakuovali pět osob," sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Průzkumná skupina se oblékla do jednorázových obleků s dýchacími přístroji. Lahvičku s neznámou kapalinou nažloutlé barvy umístili experti do přepravního boxu, který byl hermeticky uzavřen. "Místnost, kde se lahvička nacházela, byla odvětrána. Zasahující hasiči provedli dekontaminaci a nyní bude lahvička přepravena do Institutu ochrany obyvatelstva HZS ČR Lázně Bohdaneč, kde bude provedena analýza látky," dodala Horáková.