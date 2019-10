Čas dušičkový vybízí k připomenutí postav z časů minulých. Na hradě Svojanov se uskuteční prohlídky právě s touto tematikou. Dva dny budou věnované tajemným postavám z historie hradu. Na zpracování speciálních podvečerních a večerních prohlídek se podílí letohradský spolek Honorata. Historické příběhy přiblíží svým výkladem nejen průvodci, ale i hrané scény, které se budou prohlídkami prolínat. Jednotlivé příběhy vycházejí z pověstí a legend, které se k hradu váží. Svojanovské stíny slibují výlet za tajemnem. Které postavy se letos předvedou, je zatím tajemstvím. Zájemci, kteří nechtějí přijít o jedinečný zážitek, by si měli vstupenky raději rezervovat. Prohlídky s postavami ze svojanovských legend jsou naplánované na 25. a 26. října od 15.45 hodin, poté vždy v intervalech 45 minut, tedy v 16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.30 hodin.

Návštěvníci hradu Svojanov si ještě až do 3. listopadu mohou prohlédnout také exkluzívní výstavu českých korunovačních klenotů, symboly vlády a moci českých králů. Mistrovské repliky z dílny světoznámého šperkaře Jiřího Urbana doplňují zajímavosti, kopie zbraní, repliky oděvů a obuvi, mince, miniatury a 3D modely. Projekt připomíná období středověku, ale také našeho nejvýznamnějšího panovníka Karla IV.

Expozice v nové galerii je přístupná každý den mimo pondělí, a to vždy od 10 do 16 hodin.

Hrad Svojanov je v říjnu otevřený každý den kromě pondělí, vždy od 9 do 17 hodin. Od listopadu do 15. prosince bude přístupný o sobotách, nedělích a ve svátek od 10 do 17 hodin.