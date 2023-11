Výpovědi, odstupné a nejistota. Zhruba stovka zaměstnanců litomyšlské pobočky Adfors dostala před několika dny výpověď. „Tuhle práci jsem měl rád, dobrý plat a myslel jsem, že to bude jistota na několik let. Nevím, kam teď půjdu. Takové peníze jinde jen tak nedostanu. Nebudou to veselé Vánoce,“ řekl zaměstnanec litomyšlské firmy Adfors, který dostal výpověď a přeje si zůstat v anonymitě.

I vedení Saint–Gobain Adfors přiznává, že jde o citlivou a závažnou záležitost. Propouštění prý zvažovali, ale v současné době nenašli jinou možnost.