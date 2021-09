/FOTO/ Letectví, ona smělá touha lidstva po dobývání oblohy, nemá jen světlé stránky. Za více než sto let jeho existence v českých zemích vzniklo na Svitavsku několik letišť a obloha nad nimi se zaplnila poměrně intenzivním letovým provozem. Pozorný poutník však v krajině objeví také pomníčky, připomínajícími místa několika fatálních havárií civilních i vojenských letadel.

Odklízení vraku stroje, se kterým v dnech následujících po havárii pomáhali vojáci z Prostějova. | Foto: archiv Pavla Petra

Nejen letečtí fandové a zájemci o historii si tak v těchto dnech připomínají 90. výročí letecké havárie, při níž se 19. září 1931 nárazem do zalesněné stráně u Útěchova zakončil let dvouplošníku Letov Š – 16. Pilotem letounu byl velitel Leteckého pluku č. 1 v Praze Kbelích plukovník Augustin Charvát, druhým mužem na palubě pak pozorovatel nadporučík Karel Brožek. Cílem letu, ke kterému odstartovali z Prostějova, bylo nově otevřené vojenské letiště v Hradci Králové. Nad Moravskotřebovskem však došlo k náhlému zhoršení počasí a oba letci se poté, co vlétli do husté mlhy, zřejmě rozhodli pro riskantní nouzové přistání, které skončilo nejen zničením letadla, ale také těžkým zraněním obou letců.