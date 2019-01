Polička – Každý z nás je jiný a zažil jinou etapu města v jeho bohaté historii. A co teprve příběhy prostupující našimi životy, které navíc mají pevné spojení s Poličkou. I to se snaží zachytit tvůrci projektu 750 tváří Poličky.

Ilustrační foto. | Foto: archiv města Polička

Pracují na něm pět fotografů. Ten je připravovaný k velkým oslavám založení města v tomto roce. Autoři se snaží zachytit přesně tolik tváří lidí žijících na tomto místě podle toho, kolik je právě městu let.

„Naší snahou je zachytit co nejširší věkové i sociální spektrum lidí, kteří jsou „tvářemi Poličky"," zdůraznil autor projektu Jaroslav Mareš. Pro výběr nemá žádná zásadní kritéria. Jedinou podmínkou je trvalý pobyt fotografovaného v Poličce, nebo také to, že tady alespoň dlouhodobě studuje. Zastavují náhodné kolemjdoucí, kteří se svěří i s tím, jak dlouho žijí ve městě. Potkat je můžete na jakémkoliv místě. „Fotíme na ulici, na pracovišti, ve škole, doma, zkrátka kdekoli je vhodná příležitost a ochota spolupracovat. Setkáváme se s překvapivou vstřícností a kladnými reakcemi oslovených," potěšilo Jaroslava Mareše po zahájení zajímavého experimentu. „Autor očekává, že vedle výtvarného díla vznikne i zajímavý sociální dokument. Ten by měl připomenout, jak rozmanitá a pestrá je lidská rodina nejen svou vnější podobou a věkovou strukturou, ale i profesemi a činnostmi, které ji životem v Poličce provázejí," uvedla mluvčí Poličky Naděžda Šauerová.

Podle ní by měly portréty v budoucnu názorně ukazovat, jací jsme byli v roce 2015, kdy město slavilo své velké jubileum. Už nyní tak nafotili například bývalého dramaturga poličského hudebního festivalu Rockoupání Jana Hradeckého, nebo bubeníka někdejší proslulé poličské kapely Nasaďte ski Aleše Hegra. „Obraz bude dokončen v červnu 2015 a poté vystaven v městské knihovně, jejíž chodba se v posledních letech stala galerií s řadou pozoruhodných výstav. Slavnostní vernisáž proběhne v sobotu 6. června 2015 v rámci Času pro neobyčejné zážitky, k nimž představení projektu 750 tváří Poličky rozhodně patří," dodala Šauerová. Kdo má navíc zájem o to objevit se na snímcích, může se sám přihlásit na www.750.policka.cz.