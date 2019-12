Výročí sametové revoluce si připomenou také lidé v Moravské Třebové.

Výstava 30 let od sametové revoluce přiblíží události v listopadu 1989 ve městě. Kromě přelomových listopadových dnů bude připomenuta situace ve městě od konce 80. let, s ohlédnutím do období krátkodobě nabyté svobody v roce 1968/1969. Zmíněn bude i vývoj celospolečenských změn do komunálních voleb v listopadu 1990.