V červenci se ve Štrasburku během své návštěvy Evropského parlamentu setkal předseda vlády Petr Fiala s Giorgiou Meloniovou, podle výsledků nedělních voleb budoucí premiérkou Itálie. Byl to od našeho premiéra jen dobrý odhad situace, nebo to pramení z faktu, že Bratři Itálie mají důležitý vliv ve vaší frakci reformistů v Evropském parlamentu? To vyplynulo především z toho, že se Giorgia Meloniová stala v roce 2020 předsedkyní naší Strany evropských konzervativců a reformistů. V našem klubu v Evropském parlamentu jsou její Bratři Itálie po polském Právu a spravedlnosti druhou největší politickou stranou. Proto bylo přirozené se s ní sejít.

Jenom abychom připomněli, ona se v této funkci stala nástupkyní českého europoslance za ODS Jana Zahradila, že?

Ano, přesně tak.

Počítali jste s tím, že se Petr Fiala možná schází s budoucí premiérkou třetí největší evropské mocnosti?

My jsme její dráhu sledovali velmi pečlivě. I já sám ji znám osobně, mnohokrát jsem se s ní viděl, podobně jako mí kolegové z naší frakce v Evropském parlamentu. A předpokládali jsme, že ve volbách, které proběhly v neděli, bude slavit vítězství. Já sám jsem mnohokrát tvrdil, že k tomu mají našlápnuto. Nedělní volby to potvrdily.

Noc hrdosti pro Bratry Itálie. Italské volby jasně vyhrál pravicový blok

Bratři Itálie mají často nálepku jako „postfašistická“ strana. Je to podle vás zjednodušující a je to z vašeho pohledu strana spíše blízká polskému vládnoucímu Právu a spravedlnost (PiS) než nějaké extrémní pravici okamurovského typu?

Ten postfašismus je hloupá nálepka, která se stále občas objevuje v levicovém západoevropském tisku. Z mého pohledu se jedná o normální, standardní západoevropskou pravici. Meloniová je ovlivněna hodně anglosaským stylem a ideologií. Spíš než k Právu a spravedlnosti má blízko k britským konzervativcům, nebo klasickým americkým republikánům. Když jsem ji viděl, jak dobře mluví spatra a jak formuluje jednoznačné, a přitom bohaté myšlenky, tak jsem si několikrát vzpomněl na bývalou britskou premiérku Margaret Thatcherovou.

Opravdu?

Ano, opravdu.

Nová italská premiérka Giorgia Meloniová při červencovém setkání s českým premiérem Petrem Fialou.Zdroj: se svolením ECR (Evropští konzervativci a reformisté)

A v otázce Ruska a Ukrajiny?

Pokud jde o jednotný postoj EU proti ruské agresi vůči Ukrajině a pomoc Kyjevu, tam o Meloniové, která má velmi jednoznačné názory na straně Západu, a o Bratrech Itálie, nemám žádné pochybnosti. Což říkám i na základě zkušeností s jejich europoslanci, s nimiž se znám. To nejsou žádní Putinovi agenti, to je úplný nesmysl. Naopak, jsou velmi proatlantičtí, velmi podporují činnost NATO. Pokud jde o zahraničně politické směřování strany Bratři Itálie, nemám tam žádné otazníky.

Ale v nové italské vládě nebudou sami. Budou tam společně s třeba i Matteo Salvinim. To mít vliv nebude?

Jasně, Salvini je trochu jiný příběh. Ale já předpokládám, že Meloniová jako premiérka si to bude schopna ohlídat.

Itálii zasáhly bleskové povodně. Zahynulo nejméně deset lidí

V čem by tedy mohl mít Brusel a Evropská komise s novou italskou vládou největší problém?

Mají poměrně tvrdé stanovisko k migraci z Afriky a Blízkého východu, nejsou přívrženci žádné „vítací kultury“. Já se tomu nedivím, protože Itálie s tím má obrovské problémy. V tom se liší od toho stávajícího levicovějšího mainstreamu v západní Evropě. I ekonomicky bude nová italská vláda více napravo, směrem k liberální ekonomice, kde ale mají i v italském prostředí na co navazovat.

Zrovna u Itálie, jakožto druhé nejzadluženější země EU, by nemuselo vadit, kdyby tam dal někdo do pořádku státní finance.

Ano, ale to nebude jednoduchý úkol, protože Itálie je zemí, která je chronicky v potížích.

Předsedkyně strany Bratři Itálie Giorgia Meloniová při volnách v Římě. (25. září, 2022)Zdroj: ČTK

Itálie je dnes třetí největší evropskou mocností a důležitým unijním spoluhráčem Německa a Francie. Bude to s novou italskou vládou fungovat?

Itálie je šedesátimilionová země a Bratři Itálie nejsou federalisté. V tom se pohybují na pozici ODS a mají blízko k PiS. A určitě nepůjdou na ruku profederalistickým proudům ve Francii a Německu. To možná budí nervozitu, zejména v kombinaci se stavem italské ekonomiky. Sanace italské ekonomiky z evropských prostředků je totiž v Německu a Francii vnímána jako „něco za něco“.

Jakou zprávou je výsledek italských voleb pro Českou republiku?

Je to dobrá zpráva, protože Bratři Itálie nejsou formace, která by chtěla Evropskou unii rozbít, jen ji chtějí reformovat. A v tomto smyslu to dává naději, že se Evropská unie nerozloží. Protože utahování toho federálního opasku do rozměrů, do kterých se ne všichni vejdou, může hrozit dalším rozpadem. Británie je varující příklad. Tak dlouho jsme jim to sako zužovali, až se do něj Britové nevešli.

A z hlediska té i pro dnešní Česko nejdůležitější věci, tedy evropské jednoty v pomoci Ukrajině, je to dobrá zpráva?

Já si za celou tu dobu války na Ukrajině nepamatuji jedinou disharmonii s Bratry Itálie. Vždy byli na stejné straně jako my nebo Poláci.