"Vyměňují si údery pěstmi, kopou se, převracejí motocykl - takové scény před mýtnicí na dolnoslezském úseku dálnice A4 zaznamenala kamera v jednom autě. Rvačku ukončil až další řidič. Policie se incidentem dosud nezabývá," uvedla televize TVN 24.

Zdroj: Youtube

Událost se stala podle stanice v neděli 20. června u mýtnice u obce Karwiany u Vratislavi. Na záznamu jsou vidět auta stojící před mýtnicí. Před řidiče vozu s českou poznávací značkou se pokouší vecpat motorkář, ale automobilista mu to znemožní.

Motorkář v reakci bouchne do okna auta a kopne do vozu. Jeho řidič vystoupí z auta, cosi říká motorkáři a praští do motocyklu. Následné strkání přeroste ve rvačku, při které padají rány pěstí a kopance, než rvačku přeruší další řidič. Záznam sice další dění nezachytil, nicméně podle stanice se spor podařilo zmírnit natolik, že se každý vydal svou cestou.

TVN 24 požádala o komentář policii, ale dozvěděla se, že ta kvůli rvačce dosud nedostala žádné oznámení.