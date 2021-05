"Vedení země (ČR) za posledních sedm let, kdy probíhalo vyšetřování, nemělo žádné předpoklady a žádné důkazy pro to, aby učinilo takové prohlášení," uvedla mluvčí ruské diplomacie ve státní televizi Rossija 1.

Zacharovová zároveň prohlásila, že Praha musí vysvětlit, jaké zbraně se nacházely ve vrbětickém muničním skladu. "Jak zjistila německá média (…) byly tam také protipěchotní miny," uvedla mluvčí ruské diplomacie. Dodala, že na základě Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení nesmějí signatáři dohody uchovávat tyto zbraně na svém území.

Podle verdiktu krajského soudu ve Zlíně z roku 2016 firmy ve Vrběticích neskladovaly miny jako takové, nýbrž pouze těla min a materiál tak nelze považovat za zakázaný.

Agentura TASS v jednom ze dvou textů, ve kterých se vyjádřením Zacharovové věnuje, připomněla dnešní televizní projev českého prezidenta Miloše Zemana. Z článku však není jasné, zda Zacharovová reagovala na prohlášení hlavy českého státu, či nikoli. Agentura TASS zdůraznila mimo jiné Zemanova slova o tom, že ve zprávě Bezpečnostní informační služby (BIS) nejsou důkazy o tom, že by ruští agenti byli ve vrbětickém areálu, a že se tato verze událostí objevila až v posledním týdnu.

Ruský senátor Alexej Puškov dnes v reakci na Zemanův projev uvedl, že český prezident neuvedl žádný důkaz o zapojení ruských tajných služeb do explozí ve Vrběticích, protože takové důkazy neexistují. "Není to překvapivé, neukázali důkazy, protože jednoduše neexistují," napsal politik na sociální síti telegram s tím, že se jedná o "propagandistický útok" na Rusko pod taktovkou Západu. Zemanův projev podle Puškova vážně zpochybnil "ruskou verzi" vrbětických výbuchů.

Volodin: Česko se trestá samo

Česká republika si podle předsedy dolní komory ruského parlamentu Vjačeslava Volodina začala uvědomovat, že se kvůli obviňování Ruska zahnala do kouta a zničila vztahy budované diplomaty. Zeman podle Volodina hovořil o situaci objektivně. "Měli bychom mu vzdát čest, protože v obtížné situaci, kdy se všichni podrobují Spojeným státům, hovořil zcela objektivně. Nevyloučil, že výbuch ve Vrběticích mohl být také výsledkem neprofesionální manipulace s výbušninami," řekl Volodin.

Praha podle něj zřejmě začíná chápat, že nafukováním věci se sama dostala do špatné pozice. "Zahnali se do kouta, dostali do nepříjemné situace spojence, zničili vztahy, jež diplomaté budovali léta. Teď musejí couvat," prohlásil. Dodal, že ČR se potrestala hned dvakrát - připravila své občany o možnost získat účinnou ruskou vakcínu proti covidu-19 a zničila své velvyslanectví v Moskvě.

Šéf zahraničního výboru Státní dumy Leonid Sluckij si myslí, že by se ČR měla Rusku omluvit za zhoršení vztahů. Jejich obnova může trvat roky, citovala Sluckého agentura TASS. "Pokud si Praha zachovala alespoň zbytek samostatného rozhodování, měla by se aspoň omluvit," řekl. Vztahy byly podle něj degradovány o několik řádů, byla ukončena jednání o dodávkách ruské vakcíny Sputnik V.

"Prohlášení prezidenta Zemana dokazuje, že Praha neměla skutečné důvody a důkazy pro obviňování Ruska, natož pro vyhoštění diplomatů. Tyto akce posloužily k zastření informací a odvrácení pozornosti světa od pokusu o převrat v Bělorusku," tvrdí Sluckij.

Diplomatická roztržka

Český prezident dnes poprvé promluvil ke kauze týkající se dvou explozí ve Vrběticích. Ruská média z něj vyzdvihují především slova o tom, že ve zprávě BIS neexistují důkazy, že ruští tajní agenti byli v muničním skladu, kde se v roce 2014 exploze odehrály. Kvůli výbuchům minulý víkend vypukla mezi Prahou a Moskvou diplomatická roztržka. Stalo se tak po zveřejnění informace, že podle české tajné služby důvodné podezření padá na ruskou vojenskou rozvědku GRU.

Česko kvůli tomu vyhostilo 18 lidí z ruské ambasády v Praze, Moskva pak 20 pracovníků českého velvyslanectví v Moskvě. Rusko označilo český postup za nepřátelský akt a jeho zdůvodnění za absurdní, nepřátelské a provokační. Ve čtvrtek české ministerstvo zahraničí informovalo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května a Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu".