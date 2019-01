/VIDEO/ Ne všichni jsou příznivci zimních radovánek a před mrazem a sněhem raději prchají do tepla. Zajímavou alternativou jsou výletní lodě. Nemusíte se přitom obávat, že byste se na nich nudili. Dnešní zaoceánské kolosy jsou skutečnými plovoucími městy, oproti kterým nechvalně proslulý Titanic připomíná jen malou kocábku.

3. Allure of the Seas - délka 360 metrů, hrubá tonáž 225 282 GT | Foto: CC BY-SA 3.0: Daniel Christensen/wikimedia.org

Mamutí výletní lodě mohou pojmout tisíce cestujících a členů posádky. Malým městům se pak podobají i šíří služeb a zábavy, které nabízejí. Na jejich palubách bychom našli nejen restaurace, ale třeba i obchody, divadla, kina nebo sportoviště.

Rejdařství se předhánějí nejen ve velikosti a kapacitě svých plavidel, ale i v nabídce atrakcí, které mohou svým cestujícím nabídnout. Například americká společnost Carnival Cruise Line loni v prosinci vynesla svůj trumf, když oznámila, že její nová loď Mardi Gras jako první na světě ponese na své palubě horskou dráhu.

Horská dráha ponese název Bolt: Ultimate Sea Coaster a na délku bude měřit 244 metrů. Cestující se na ní projedou rychlostí až 64 kilometrů za hodinu a v nejvyšším bodě se budou nacházet ve výšce 57 metrů nad hladinou moře. Stavba samotné výletní lodě Mardi Gras začne letos a první cestující by mohla přivítat už za dva roky.

V našem žebříčku se podíváme na deset největších kolosů, které brázdí světová moře, již dnes. Můžeme si je tak srovnat s Titanicem, který na délku měřil 269,1 metru. Mohlo se na něm plavit až 2603 cestujících, o které se staralo 885 až 899 členů posádky.

1.-2. Symphony of the Seas/Harmony of the Seas

Novou královnou mezi výletním loděmi se stala loni v dubnu Symphony of the Seas, kterou tři roky stavěli francouzští loďaři. Jejího vlastníka Royal Caribean Cruises přitom vyšla přibližně na miliardu eur (25,7 miliardy korun).

Jedná se přitom o skutečný kolos. Na délku měří 362 metrů a její hmotnost je více než 228 tisíc tun. Proti své sesterské lodi Harmony of the Seas z roku 2016 je přitom o metr kratší, ale má o něco vyšší hrubou tonáž. Do svých útrob pak Symphony of the Seas dokáže pojmout až 6680 cestujících, o které se stará 2200 členů posádky. V případě Harmony of the Seas je pak maximální kapacita 6780 cestujících a 2300 členů posádky.

Každý z cestujících si zde přijde na své. V útrobách lodi se skrývá 23 bazénů, obří tobogany, kluziště, lunapark, hřiště na minigolf, baseballové hřiště, lezecká stěny nebo lanová dráha. Ti, kteří neholdují sportu mohou navštívit kasíno, zajít si na divadelní představení ve stylu Broadwaye nebo navštívit některou z dvaceti restaurací a šesti barů. Cestujícím je však k dispozici i promenáda ve stínu živých stromů.

3.-4. Allure of the Seas/Oasis of the Seas

Také další příčky okupují plavidla společnosti Royal Caribean Cruises, která se specializuje na výletní plavby po Karibském moři. Její lodě pak vyplouvají z amerických přístavů.

Allure of The Seas byla od svého spuštění v listopadu 2009 do června 2015 největší výletní lodí na světě. Spolu se svou sesterskou lodí Oasis of the Seas má shodnou hrubou tonáž 225 282 GT a obě byly stavěny podle stejného projektu. Allure of the Seas je však při délce 360 metrů o pouhých 50 milimetrů přece jen delší. Obě lodě pojmou až 6296 pasažérů a 2384 členů posádky.

Cestujícím Allure of The Seas nabízí například taneční sál, který na výšku zabírá dvě paluby, divadlo s kapacitou 1380 míst, ledové kluziště nebo 25 restaurací včetně pobočky řetězce Starbucks. Podobnými atrakcemi je pak vybavena i sesterská loď Oasis of the Seas, která se může rovněž pochlubit i živým parkem s 56 stromy a více než 12 tisíci rostlinami.

5.-6. Quantum of the Seas/Anthem of the Seas

Výletní lodě Quantum of the Seas a Anthem of the Seas jsou zástupci nové třídy Quantum firmy Royal Caribbean International. Obě byly postaveny v loděnicích Meyer Werft v německém Papenburgu. Quantum of the Seas je přitom o rok starší. Dokončena byla 28. října 2014, zatímco její sesterská loď Anthem of the Seas 10. dubna 2015.

Na délku přitom měří shodně 347,1 metrů a jejich hrubá tonáž je 168 666 GT. Na šestnácti pro cestující přístupných palubách, z celkových osmnácti, může cestovat maximálně 4905 pasažérů, o které se postará 1500 členů posádky. Pozoruhodná je přitom společenská místnost na zádi, která zabírá na výšku tři patra, a nabízí 270stupňový panoramatický výhled na oceán, nebo vyhlídková kabina na výklopném ramenu. Cestující mají rovněž k dispozici surfový simulátor, leteckou stěnu, simulátor volného pádu, kasíno nebo divadlo.

Osud obou lodí je přitom rozdílný. Zatímco Quantum of the Seas od konce června 2015 podniká několikadenní okružní plavby ze Šanghaje do Japonska a Jižní Koreje, což si vyžádalo některé úpravy na míru asijským zákazníkům, jako zvětšení kasína nebo více restaurací s asijskou kuchyní, Anthem of the Seas se z New Jersey plaví do Karibiku nebo Kanady a Nové Anglie. Na začátku letošního května se pak přesune do britského Southamtonu, aby se v listopadu vrátila zpět do amerického New Jersey.

7. Norwegian Epic

Jediným zástupce v kategorii největších výletních lodí, který nepatří do flotily rejdařství Royal Caribean, je Norwegian Epic. Stavbu lodi provázely spory mezi rejdařstvím Norwegian Cruise Line a loděnicemi STX Europe Chantiers de l'Atlantique ve francouzském Saint-Nazaire. Přestože byla objednána už 9. září 2006, kýl byl položen až 19. června 2008 a dokončena byla 10. července 2009.

S délkou 329 metrů a hrubou tonáží 155 873 GT byla Norwegian Epic v době svého dokončení třetí největší výletní lodí na světě. Pojme 4100 cestujících a 1724 členů posádky. Kromě okružních plaveb po Karibiku ji Norwegian Cruise Line používá i pro transatlantické plavby a okružní plavby po Středozemním moři.

Kromě aquaparku láká Norwegian Epic například na třípatrové lanové centrum, bowlingové centrum, kasíno a desítky restaurací a barů. Kulturní vyžití pak reprezentuje divadlo, které má na programu úspěšné broadwayské muzikály. Od roku 2017 pak Norwegian Epic hostí každoroční lednový festival taneční elektronické hudby Holy Ship!, při kterém vyplouvá z floridského Port Canaveral se zastávkou na Bahamách.

8.-10. Freedom of the Seas/Liberty of the Seas/Independence of the Seas

Trojice sesterských lidí patří k třídě Freedom rejdařství Royal Caribbean International. Nejstarší z nich je Freedom of the Seas, jejíž kýl byl založen 9. listopadu 2004 a oficiálně předána byla 25. dubna 2006. O rok později v květnu 2007 se k ní přidala sesterská loď Liberty of the Seas a v dubnu 2008 poslední loď Independence of the Seas.

Až do roku 2009 byla Freedom of the Seas s hrubou tonáží 154 407 GT a délkou 339 metrů největší osobní loď všech dob. Kapacita všech tří sesterských lodí, které jsou provozovány v Karibiku, je 3634 cestujících, o které se stará 1360 členů posádky.

V průběhu let byly všechny tři lodě modernizovány a dostaly některé z atrakcí vyšší třídy Oasis. Cestující mají k dispozici kromě vodního světa, řadu sportovišť, ledové kluziště, kasíno, desítky restaurací, barů a nočních klubů i divadlo, které zabírá na výšku tři paluby.