Německé předsednictví EU, které skončilo posledního prosince, připomínalo svojí kvalitou BMW nebo Mercedes. V podstatě do puntíku splnilo vše, co si naplánovalo, ať jde o dohodu o brexitu, společný unijní nákup a schválení vakcín ještě před koncem roku, nebo dohodu o společném rozpočtu.

Po masivní německé diplomacii, které měla za sebou sílu největší evropské ekonomiky i nejpočetnějšího unijního státu, přebralo žezlo Portugalsko. Země, která má o několik set tisíc obyvatel méně než Česko. Stát, jehož ekonomika zaostává výkonností za českou i slovenskou.

Přesto má Portugalsko díky minulosti koloniální velmoci a přítomnosti jako multikulturní země, navíc se sesterskou dvousetmilionovou Brazílií na druhé straně oceánu, světové ambice. „Je to úplně něco jiného než Česká republika, je to země kulturně daleko rozmanitější a vůči světu mnohem otevřenější,“ říká Petr Boháček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. „Je to takové východní Polsko Západu,“ říká o úrovni Portugalska. „Především venkov je často opravdu velmi chudý,“ dodává Boháček.

To paradoxně může mít pro Česko a země východní části Evropy výhodu. Portugalsko totiž může lépe rozumět potřebám chudších zemí Unie.

To bude důležité i proto, že během portugalského předsednictví se začne rozdělovat pokoronavirový unijní Fond obnovy ve výši 750 miliard euro. „Doufáme, že v první polovině roku může být rozděleno nejméně 10 % peněz fondu,“ uvedl ministr zahraničí Augusto Santos Silva.

Migrace nepočká

Dalším velkým úkolem Portugalska v čele EU bude společně s Bruselem zajistit rychlé a dostatečné dodávky vakcíny pro celou Unii. „Nikdy v historii ještě neprobíhala tak velká společná očkovací akce,“ uvedl portugalský premiér António Costa, podle něhož budou dodávky stačit k tomu, aby se v tomto roce proočkovala dostačující část populace EU.

Portugalsko je jako země na jihu Evropy solidární s požadavky středomořských zemí nejvíce zasažených migrací z Afriky a Blízkého východu. „Chceme udělat vše pro to, aby se diskuze pohnula kupředu,“ uvedl premiér Costa, který chce první jednání o přijetí nového migračního plánu EU zahájit ještě tento měsíc.