Der Spiegel také napsal, že Merkelová se zajímala o stav Navalného od počátku jeho hospitalizace na klinice Charité v Berlíně a nechávala se o jeho stavu denně informovat. Německý magazín neuvedl, kdy se návštěvě odehrála.

Navalnyj byl z nemocnice propuštěn před týdnem a od té doby je na utajovaném místě a léčí se ambulantně. Němečtí lékaři nevyloučili, že se zcela uzdraví.

Navalnyj se zotavuje z otravy rychleji, než se čekalo, uvedl pro německou televizní stanici RTL jeho poradce Leonid Volkov. Navalnyj už dříve řekl, že se chce vrátit do Ruska.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj je dlouhodobým kritikem ruského prezidenta Vladimira Putina a je známý také jako bojovník proti korupci v elitách země. Hospitalizován byl 20. srpna poté, co zkolaboval na palubě letounu, kterým letěl ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Téměř tři týdny byl v kómatu. Nejprve byl hospitalizován v Omsku, kde letadlo s Navalným na palubě nouzově přistálo, a krátce na to byl na naléhání svých blízkých přepraven do Berlína.

Opakované uvěznění

Němečtí, francouzští a švédští experti dospěli k závěru, že Navalnyj byl otráven látkou ze skupiny novičok a Berlín vyzval Rusko, aby útok, který se odehrál na jeho území, vyšetřilo. Rusko ale tvrdí, že jeho vlastní testy stopy jedu v Navalného organismu neodhalily.

Navalnyj byl v Rusku v minulosti několikrát vězněn. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v roce 2018 dospěl k závěru, že opakované zadržování Navalného ruskými úřady mezi lety 2012 a 2014 bylo politicky motivované.