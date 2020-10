Schválí vakcínu na covid pro celou EU? Státy chtějí rozhodovat samy za sebe

Evropský parlament to navrhl, Evropská komise na to dala prostředky do nového rozpočtu, předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová vyzvala k vytvoření zdravotnické unie v projevu o stavu EU. Jenže, co je to všechno platné, když to unijní státy sabotují. A navržené prostředky na společné kroky Unie ve zdravotnictví seškrtaly o 80 procent.

