Třiasedmdesátiletý Jiří Jírů emigroval v roce 1968. Po návratu do vlasti v roce 1990 proslul hlavně jako „dvorní“ fotograf Václava Havla. Nyní žije střídavě v pražských Nuslích a v Bruselu.

Během uplynulého týdne zůstal „viset“ v jedné z vesnic na jihu indického státu Goa. V celé Indii byla postupně zrušena mezinárodní i vnitrostátní letecká a železniční doprava a od středy 25. března byl zaveden 21denní zákaz vycházení.

Odpolední provoz na křižovatce ve městě Chaudí v únoru 2020

„Zpátky jsem měl letět 29. března, ale nikdo mi nedal vědět, co se děje. Let byl samozřejmě zrušen a my jsme tu uvězněni, nevím, jak se dostanu domů,“ prozradil v týdnu v exkluzivním rozhovoru pro Pražský deník Jiří Jírů.

„Najednou jsme se tu ocitli úplně bezprizorní. Všechno je zavřené, obchody otvírají jen na dvě hodiny denně. Ale stejně v nich většinou nic není. Hlavní je koupit vodu,“ dodává.

S jídlem podle něj zatím zásadní problém není. Jeden z resortů prý zatím zbylým několika turistům vaří večeře načerno. A to doslovně: “Asi ze zbylých zásob nám zatím vždy něco uvařili. Jíme to potmě u svíček. Je to sice skoro romantika, ale nevím, jak to bude dál s jejich zásobováním,“ obával se.

Výprava přes policejní bariéry

„Chtěl jsem se na půjčeném skútru vypravit do nedalekého většího města, že by tam v obchodech mohli mít víc věcí, ale bytný, od kterého mám skútr půjčený, mi to zakázal s tím, že podle značky poznají majitele a jemu přijde mastná pokuta,“ líčí Jírů trable.

Na výlet se ve finále vypravil. „Dnes ráno jsem byl nucen jet do města na půjčeném skútru abych vyzvedl peníze v bankomatu, tady byly oba prázdné. Podařilo se mi projet dvěma bariérami místních policajtů… Teprve třetí automat mi peníze dal, cítil jsem se, jako bych vyhrál v loterii,“ informoval v pátek na svém facebookovém účtu.

„Pak jsem rychle ještě zajel na nedaleké pláže Palolem a Patnem. Všude zoufalí turisté, kteří bojovali s Indy o chléb, ovoce, vodu, ale i zoufalí kuřáci shánějící tabák. Stát ve frontě je zakázáno, odstup v hloučku musí být minimálně 3 metry. Indové to vyřešili tak, že rozdávají pořadové lístky, bohužel i z těch se může člověk nakazit…,“ dodává.

Konec dobrý, všechno dobré

Všechno ale nakonec dobře skončilo. Události nabraly v pátek a v sobotu rychlý spád. Společnost Škoda Auto objednala speciální let pro návrat svých zaměstnanců z Indie.

„Společnost nabídla Ministerstvu zahraničních věcí ČR 30 volných míst v letadle, které jsme využili k pomoci Čechům uvízlým v Goa. Veškerá povolení v místě a přepravu jednotlivců na letiště zajišťovalo velvyslanectví v Dillí. Doprava tří desítek repatriovaných občanů je placena ze státního rozpočtu, ministerstvo se podílelo na nákladech tohoto letu,“ sdělila Pražskému deníku mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Po 14. hodině přistálo v Praze letadlo z Indie se 136 Čechy, většinou zaměstnanci @skodacz. Firma ve svém letu poskytla @mzvcr 30 míst, nabídli jsme je Čechům uvízlým v Goa. Veškerá povolení a přepravu na letiště zajišťovala ambasáda v Dillí. Všem velké díky! ? #spolutozvladneme — Tomáš Petříček (@TPetricek) March 29, 2020

Letadlo ČSA vyzvedlo české občany v Mumbaji a Goa, z Indie odletělo dnes brzy ráno tamního času a v Ruzyni přistálo zhruba ve 14 hodin SELČ. Celkem bylo na palubě 168 cestujících.

Děkuji všem

"Dnes odpoledne bezpečně zpět z Indie. Děkuji českému velvyslanectví v Dillí, a všem přátelům, kteří pomohli… nikdy nezapomenu. Je to moje chyba," uzavřel svůj příběh Jírů na facebooku v neděli v podvečer.

Goa leží zhruba uprostřed západního pobřeží Indie a je to vyhledávaná destinace již od 60. let minulého století. Bývalé portugalské zámořské území nejdříve navštěvovali členové hnutí hippies, zhruba před deseti lety začalo prožívat nebývalý turistický rozmach.

Ale ačkoli na začátku letošní sezony, která trvá zhruba od začátku prosince do konce března, nic nějakou zásadní krizi nenaznačovalo, přesto bylo v lednu a v únoru turistů výrazně méně než v minulých letech. Uvidíme, jak se současná krizová situace promítne to turistického ruchu v následujících letech.