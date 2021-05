"Ruský chargé d’affaires dnes využil schůzky na ministerstvu zahraničí, aby důrazně odmítl nepodložená obvinění proti Rusku z destabilizačních akcí napříč euroatlantickou oblastí," píše se v tweetu ruské diplomatické mise ve Washingtonu. Ta rovněž přiložila snímek dřívějšího příspěvku oddělení pro evropské a euroasijské záležitosti amerického ministerstva zahraničí, které v něm oznamuje předvolání ruského diplomata.

"Ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo ruského chargé d’affaires, aby vyjádřilo znepokojení nad destabilizačními akcemi, které Rusko dál provádí napříč euroatlantickým prostorem (…) a aby demonstrovalo naši plnou podporu České republice," uvádí se v tweetu.

Diplomatická roztržka mezi Prahou a Moskvou se rozhořela 17. dubna po zveřejnění důvodných podezření české strany, že ruská vojenská rozvědka GRU stála za výbuchy ve Vrběticích v roce 2014. Česko kvůli tomu vyhostilo 18 lidí z ruské ambasády v Praze, Moskva pak 20 pracovníků českého velvyslanectví v Moskvě.

Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtěte ZDE

Ve čtvrtek české ministerstvo zahraničí informovalo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května. Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu". Na každém zastupitelském úřadě podle Moskvy zůstane po sedmi diplomatech, 25 administrativně technických pracovnících a 19 zaměstnancích najatých na místě.

Česko už podpořila řada západních zemí

Česku už dříve vyjádřila podporu řada západních zemí, kromě Spojených států také Británie či Německo. Solidaritu s Českem jako členskou zemí vyjádřily i NATO a EU. Slovensko, Litva, Lotyšsko a Estonsko tento týden na znamení solidarity oznámily vyhoštění ruských diplomatů. Moskva už avizovala, že na tyto kroky bude reagovat.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová v noci na dnešek na svém facebooku komentovala poděkování českých představitelů zemím, které ČR v diplomatické roztržce s Moskvou podpořily.

"Šéf české diplomacie poděkoval na twitteru Estonsku, Lotyšsku a Litvě, které na výraz solidarity s Českem oznámily vyhoštění ruských diplomatů. Kolik českých klasiků mi v těchto dnech přišlo na mysl. Nyní lze citovat (Karla) Čapka: Kobylky jsou přírodní pohroma, ačkoliv pokud je (kobylka) sama, není vůbec strašná. Totéž…," uvedla mluvčí ministerstva.

Vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy se dále vyostřily poté, co USA v polovině dubna uvalily na Rusko sankce a vyhostily deset jeho diplomatů. Washington to označil za odpověď na údajné vměšování Ruska do listopadových voleb v USA či na kybernetické útoky na americké vládní instituce a soukromé firmy pod taktovkou Moskvy. Moskva reagovala odvetnými kroky. Ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov se dočasně stáhl z Washingtonu kvůli údajným konzultacím už 17. března, krátce poté, co Biden označil v televizním rozhovoru Putina za "zabijáka". Do Spojených států odletěl tento týden na konzultace podle ruských médií rovněž americký vyslanec v Moskvě John Sullivan.