Třiašedesátiletý herec poprvé podrobněji promluvil o nehodě při natáčení. Při čtvrtečním rozhovoru s Georgem Stephanopoulosem z ABC News padla i otázka, zda to pro jeho kariéru může znamenat konec. „Je to možné,“ odpověděl a dodal, že mu na tom nezáleží.

Baldwin také sdělil, že při říjnovém incidentu v Novém Mexiku nezmáčkl spoušť. „Někdo dal do zbraně ostrý náboj,“ řekl. „A já vím, že já jsem to nebyl,“ dodal. Rozhovor vysílali ve Spojených státech ve čtvrtek večer.

Lidé si herce nejčastěji spojují s filmy Konkurenti z roku 1992 a o dva roky mladším Honem na ponorku či s jeho imitací Donalda Trumpa v americké skeč show Saturday Night Live.

Tragický výstřel při natáčení: Nezmáčkl jsem spoušť, říká Baldwin

Baldwin v rozhovoru uvedl, že netuší, co se při natáčení přesně stalo a jak se do zbraně ostrá kulka dostala. „Jsem ale pro to, abychom udělali vše co je v našich silách, abychom zabránili nebo omezili další takové incidenty,“ dodal.

V osudový den 21. října koordinovala každý jeho pohyb kameramanka Halyna Hutchinsová. „Přesně mě naváděla, jak si představuje, abych zbraň držel, aby byla v dobrém úhlu,“ vzpomínal. Konečná pozice zbraně byla taková, že mířila přímo pod její podpaží, což se pro ni stalo smrtelným.

Aby vystřelil na obrazovce, musel herec zbraň pouze natáhnout, ale nemusel z ní doslova střílet. „Spoušť zůstala nezmáčknutá. Nestiskl jsem spoušť,“ líčil herec.

Baldwin popisoval, jak zbraň natáhnul a radoval se. „A pak jsem pustil kladívko zbraně a ona vystřelila,“ řekl. Kromě jednoho krátkého rozhovoru pro bulvární online noviny TMZ byl čtvrteční rozhovor první jeho hlubší vyjádření k říjnovým událostem. S TMZ údajně mluvil jen proto, aby nechali jeho rodinu v klidu.

Proč byla zbraň nabitá?

Při incidentu zemřela kameramanka, která mu v den pomáhala najít postoj, který bude vypada tobře na kameře. Při nečekaném výstřelu ji trefil, přičemž Hutchinsovou okamžitě převezla helikoptéra do nemocnice.

Její zranění byla nakonec příliš vážná a kameramanka v nemocnici zemřela. Kulka zranila ještě režiséra Joela Souzu, ale muž vyvázl pouze s lehkým zraněním.

Podle soudních záznamů podal herci zbraň asistent režie Dave Halls, který ovšem také neměl tušení, že jsou ve zbrani ostré náboje. „Cold gun!“ zakřičel při předávání zbraně. Tato fráze se používá proto, aby všichni věděli, že zbraň není nabitá opravdovou municí.

Smrt na place: Baldwin z pistole vystřelil bezdůvodně, tvrdí nová obžaloba

Halls se zbraní ale nemanipuloval jinak, než že ji jen předal Baldwinovi. Jemu ji podala zbrojířka Hanna Guiterrezová-Reedová, která měla na starosti veškeré zbraně při natáčení.

Její právníci v oficiálním vyjádření sdělili, že Guiterrezová-Reedová netuší, odkud se ostrá munice vzala. Tato otázka je i nadále středem policejního vyšetřování.

Vyšetřovatelé už získali povolení k domovní prohlídce dodavatele munice pro natáčení. V čestném prohlášení stojí, že munici do filmu dodávalo několik společností včetně PDQ Arm & Prop. Majitel firmy Seth Kenney vypověděl, že ostré náboje mohly být takzvaná přebitá munice. Trval na tom, že náboje, které dodal štábu se skládaly z různých druhů slepé munice, ale žádná ostrá mezi nimi nebyla.