STROMEK, CO CHTĚL VIDĚT I KEVIN. Fanoušci kultovního snímku Sám doma 2: Ztracen v New Yorku tu scénu jistě znají zpaměti. Když se hrdina příběhu, malý Kevin, konečně opět setká se svou matkou, pozadí dojemného shledání tvoří nejznámější vánoční strom na světě. Strom v newyorském Rockefellerově centru.

Letos se rozsvítil 1. prosince, a podle údajů na webu centra jej zdobí více než padesát tisíci žároviček. Letošní strom je starý pětaosmdesát let, začal tedy růst pouhých pět let poté, co tradice vánoční výzdoby Rockefellerova centra začala.

Poprvé byl stromek vztyčen v centru v roce 1931, kdy okolní budovy teprve vznikaly. Nešlo o žádnou oficiální akci. „Na stromek se složili dělníci ze stavby a pak ho sami vyzdobili doma vyrobenými ozdobami. Akorát zuřila hospodářská krize a oni věřili, že se stromek stane symbolem naděje a optimismu,“ připomíná web Rockefellerova centra. Nápad se uchytil a od roku 1933 je stromek nedílnou součástí newyorských Vánoc.

Zdroj: Youtube

Mimochodem, dojemné příběhy se u vánočního stromu v centru nedějí jen ve filmech. V loňském stromu našli po převozu do New Yorku ukrytého sýce amerického, jednu z nejmenších sov. Sameček dostal jméno Rockefeller. Do větví se zjevně ukryl už před transportem a při třídenním putování stromu na místo určení neměl přístup k vodě ani potravě. Vše ale dopadlo dobře. Sovička skončila v záchranné stanici. „Má k dispozici neomezené množství myší a je připraven na návrat do přírody,“ uvedla tehdy pro BBC ředitelka záchranné stanice Ellen Kalishová.

KDE SE MĚNILA HISTORIE. Když loni i letos mnoho evropských měst postupně rušilo adventní trhy, lidé prožili velkou vlnu zklamání. Jak by ne, trhy jsou nedílnou součástí předvánoční atmosféry už skoro šest století. Nejstarším trhem na světě je drážďanský Striezelmarkt. Koná se od roku 1434.

I když s tím prvenstvím to je trochu komplikované. V jistém směru by totiž mělo patřit rakouské Vídni, jejíž vánoční trhy jsou proslulé. „V roce 1296 Albrecht I. udělil vídeňským občanům privilegium pořádat prosincový trh neboli Krippenmarkt. Šlo o předchůdce dnešních událostí,“ píše se na oficiálním turistickém webu Rakouska.

Jenže vídeňské trhy na konci 13. století se sice konaly v prosinci, ovšem podle oficiálního webu města Vídeň nebyly propojeny s oslavami blížících se Vánoc. Prodávaly se na nich běžné potraviny či předměty každodenní potřeby, ne vánoční zboží.

Takže skutečně první trh, zaměřený na blížící se svátky, byl opravdu ten drážďanský. V prvních letech se konal poslední pondělí před Štědrým dnem a obyvatelé města si na něm mohli koupit potraviny na sváteční stůl, a také tradiční vánoční cukroví, podle kterého získal trh svůj název. Pořádání vánočních trhů se pak celoevropsky rozjelo v 16. století, společně s náboženskou reformací.

VÁNOČNÍ HORA. Žádný strom, který roste v lese, ho netrumfne. Největším vánočním stromkem na světě se nepyšní žádný vánoční trh, ani světoznámá metropole, ale italské městečko s třiceti tisíci obyvatel.

Konkrétně se nachází u města Gubbio v italském regionu Umbrie. „Není to strom v pravém slova smyslu. Jde o světla sestavená do tvaru a barev vánočního stromu, umístěná na nedaleké hoře Mount Ingino,“ shrnuje server TimeOut.

Zdroj: Youtube

V roce 1991 byl tento strom zapsán do Guinessovy knihy rekordů jako největší vánoční stromek světa. Rozměry má opravdu úctyhodné, podle zápisu na výšku měří 650 metrů, na šířku 350 metrů a lze ho za dobrého počasí vidět ze vzdálenosti padesát kilometrů.

Ten letošní dokonce bude dokonce o něco rozměrnější, než byl v době zápisu. Rozsvítí se 7. prosince a bude zářit až do 9. ledna 2022. „Vůbec poprvé byla tato atrakce rozsvícena v roce 1981, a v roce 2014 jej rozsvěcoval papež František,“ zmiňuje server Italy by Events.

ADVENT BLÍZKO K NEBESŮM. I návštěva adventního trhu se může změnit v adrenalinový zážitek. Své o tom ví všichni, kdo se někdy podívali na trh na hoře Pilatus ve Švýcarsku. Adventní vesnička se nachází na jejím vrcholu a jde tedy o nejvýše položený vánoční trh v Evropě. Vrchol hory dosahuje výšky 2128 metrů nad mořem.

V zimě se na vrchol nelze dostat pěšky, výstup v jiných měsících běžně trvá dvě hodiny. „Pokud se člověk chce dostat na trhy, musí se svést nejstrmější ozubnicovou železnicí na světě,“ píše server Wanderlust. I proto se trh koná v listopadu – je to poslední měsíc v roce, kdy železnice funguje.

SVĚTÝLEK NENÍ NIKDY DOST. Co se týče světelné vánoční výzdoby, jsou obyvatelé Spojených států amerických megalomané. Dokazuje to i zápis v Guinessově knize rekordů o největším počtu vánočních světýlek na soukromém obydlí.

Onen vysvícený dům se nachází ve městě LaGrangeville ve státě New York. „Když bylo dílo rodiny Gayů zapsáno v roce 2014 do knihy rekordů, tvořilo jejich výzdobu 601 736 světýlek,“ zmiňuje web stanice CBS News.

Zdroj: Youtube

Nejde ovšem pouze o světýlka – výzdoba je doplněná hudbou. Atrakci, která nese název ERDAJT Holiday Light Display, její tvůrci připravili letos. „Nyní jsme použili 687 tisíc žárovek,“ uvádí na oficiálním webu.

Tradici založil otec rodiny, když se mu narodila první dcera. Tehdy výzdobu tvořily pouze dva osvětlené vánoční stromky. Jeho tři potomci postupně vše dotáhli do dokonalosti. Příprava atrakce trvá každoročně tisíce hodin. Jelikož je většina žárovek LED, měsíční účet za elektřinu rodinu v předvánoční době vyjde jen na 350 dolarů.