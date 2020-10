Po opětovném zavedení povinného nošení roušek ve vnitřních prostorách proto obchodní řetězce zaznamenaly nárůst počtu lidí, kteří jejich nošení demonstrativně odmítají. Obchody si stěžují, že pokud je prodavačky na tuto povinnost upozorní, tito lidé stále častěji vyvolávají hádky.

„Děláme vše pro to, abychom problematické situace zvládali sami a bez konfliktů,“ uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza. Přesto obchodníkům stále častěji nezbývá než žádat o pomoc policisty.

„Je důležité vědět, že se v případě potřeby můžeme spolehnout na pomoc obecní nebo státní policie,“ prohlásil Prouza.

Konfliktní situace

„Policie ČR v této nelehké době dělá vše pro to, aby veškeré konfliktní situace řešila s maximální citlivostí a ohleduplností ke každému,“ uvedl policejní prezident Jan Švejdar, s nímž se Prouza kvůli potížím obchodníků sešel.

„Společně jsme si vysvětlili, jakou roli má Policie ČR při řešení možných konfliktních situací v nákupních centrech a v jakých případech můžeme být nápomocni,“ konstatoval.

Podle SOCR by lidé měli nakupovat podle připraveného seznamu, aby v obchodě strávili co nejméně času. Na nákupy by měli chodit sami, aby v prodejně bylo co nejméně lidí. Samozřejmostí by kromě nošení roušek měla být i další hygienická pravidla – dvoumetrové rozestupy a dezinfekce rukou při vstupu do obchodu.

Podle Prouzy se lidé ani nyní, kdy vzrůstá počet nakažených, nemusí obávat nedostatku potravin v obchodech. „Obchodníci mají dostatečně naplněné sklady, bezproblémově funguje zásobování potravinami i dalším zbožím a není jakýkoli důvod k nákupní panice,“ dodal Prouza.