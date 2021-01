Milý Ondro, mám radost, že doma čtení pravidelně cvičíš. Poznám to z toho, že čteš bez chyb a s jistotou. Když píšeme diktát, zvládáš zapsat slova jako leze, lopata, pavouk. U některých obtížných nebo dlouhých slov jsi zapomněl napsat písmeno nebo jsi je přehodil. Tak vypadá úryvek z hodnocení, které Ondra, žák ZŠ v Moravskoslezském kraji, dostal z češtiny po přechodném návratu z distanční výuky do lavic.

Poslední školní den a rozdání vysvědčení na základní škola Ostrčilova v Ostravě | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Na svých stránkách ho zveřejnila Učitelská platforma a obsahuje pochvaly, výtky, doporučení a náměty k procvičování. Co kdyby ale místo toho Ondra dostal známky? Byla by to dvojka, nebo trojka?