„Dosavadní prověřování žádného konkrétního útočníka neodhalilo. Dosud se provedeným šetřením nepodařilo prokázat takové skutečnosti, které by policejní orgán opravňovaly k zahájení trestního stíhání proti konkrétnímu pachateli či pachatelům. Nelze proto říci, zda to je občan ČR, nebo občan cizího státu,“ zdůraznil pro Deník mluvčí teplické policie Václav Krieger.

Diskutéři na sociálních sítích ale „mají jasno“. Cizinci se podle nich měli násilně projevovat nejenom u rybníka v Teplicích, ale také na nádrži Barbora v Oldřichově, sedm kilometrů od Teplic. „Ve všední den, kdy bývá lidí na Barče méně, dorazila skupinka tří patrně zletilých Ukrajinců, usadili se na břehu, popíjeli a když k nim připlula labuť chytili ji za krk a táhli z vody ven. Samozřejmě jsme my, nepříjemné důchodkyně a důchodci, po nich vystartovali, aby ji okamžitě pustili. To udělali až pod pohrůžkou, že voláme policii,“ napsala na sociální síti seniorka Hana B.

Další uživatelky ji podpořily, zkušenost prý měly mít podobnou. Deník ženy kontaktoval s dotazy k údajnému incidentu, na dotaz novinářky ale odmítly odpovědět.

O žádném útoku přitom neví ani lidé z okolí nádrže. Policie podle svého sdělení žádné oznámení o týrání zvířat na nádrži Barbora nedostala. Informace nemá ani vedení areálu Eurocamp Barbora, kde se nádrž nachází. „Oficiálně se ke mně nic nedoneslo a věřím, že pokud by se to dělo, věděli by o tom určitě rybáři. Labutě i kachny, které tu máme, plují ve stejných počtech po vodě a jsou v pořádku,“ uvedl vedoucí areálu Pavel Tetřev.

Labutě (ne)snědli Kubánci

Násilí na labutích je téma, které na severu Čech nerezonuje poprvé. Stala se z něj už takzvaná „městská legenda“. Například v Litvínově jsou bílí opeřenci ústřední vzpomínkou na dobu, kdy ve městě v 80. letech pracovali Kubánci.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkHistorku, která koluje v litvínovských rodinách už tři generace, slyšela poprvé Drahoslava Fuchsová v roce 1986. „Z Pilařského rybníka údajně ulovili labutě, které pak upekli a snědli,“ popisuje Fuchsová.

Podobnou historku slyšela v mládí i další místní obyvatelka Barbora Müllerová. O tom, že předchůdci agresivního labutího samce skončili na pekáči, slyšela už jako dítě. „Nikdy mi nešlo do hlavy, jak se jim podařilo ty labutě chytit, protože já si je pamatuji jako opravdu docela agresivní, šel z nich respekt,“ krčí rameny.

Podle badatelů a místních historiků ale i pro tuto historickou událost chybí důkaz. „To je historka, která skutečně desítky let koluje městem a v rodinách se traduje. Zrovna minulý týden na ní opět došla s mými známými řeč. Nicméně, všichni jsme se shodli, že historku známe, ale zda se zakládá na skutečné události, vlastně nevíme. Nějaké úřední záznamy jsme o tom nikdy neviděli, neznáme ani svědky,“ říká kronikář Litvínova Vlastimil Doležal.

Na žádný záznam nenarazili ani tvůrci webu Historie Litvínovska a milovníci komunální historie. Jistá je pouze přítomnost Kubánců ve městě. „Ti byli zaměstnanci nejen chemičky, ale převážně textilních firem a ubytováni byli na ubytovně v Ukrajinské ulici, dnešní škole Schola Humanitas, která je hned v sousedství s Pilařským rybníkem. Já tu historku také znám, ale také jsem nenarazil na žádný záznam, který by tu událost potvrdil,“ říká znalec litvínovské historie Jan Setvák.

V 90. letech, kdy Kubánci dostali příkaz vrátit se domů, jejich odchod fotil známý fotograf Ibra Ibrahimovič. Historce o labutí hostině také nevěří. „Tak, jak jsem je poznal, tak tu historku nepokládám za reálnou,“ myslí si. Podle něj se jídelníček Kubánců skládal hlavně z fazolí, brambor a rýže, které vařili na ubytovně společně.

Imigranti z východu, labutí zabijáci



Údajné vraždy labutí migranty řešila i Velká Británie. V roce 2010 se ve městě Petersborough v hrabství Cambridge začaly šířit zvěsti, že migranti z východní Evropy, hlavně Poláci, pořádají hony na místní labutě, které umlátí železnou tyčí a pak opékají na ohni. Místní byli naprosto zděšeni, protože kromě usmrcení zvířat se jednalo o zničení majetku koruny, neboť labutě v Británii patří královně Alžbětě II.



Policejní autority opakovaně odmítly nařčení jako městskou legendu neboli „urban legends“ a pokusy rozdmýchat protipřistěhovalecké vášně. Naopak představitelé města, kteří řešili desítky nelegálních tábořišť podél řeky a nepořádek po nich, byli o likvidaci ptáků naprosto přesvědčení.