„Počítáme s tím, že nejpozději do roku 2025 už velký technický průkaz nebude potřeba a zrušíme ho. A když nám to kolegyně a kolegové, kteří tak rádi blokují jednání v Poslanecké sněmovně, dovolí, stihneme to už v roce 2024,“ řekl Deníku ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Ministerstvo dopravy má již pozměňovací návrh k novele silničního zákona na zrušení velkého technického průkazu téměř připravený. Měl by být součástí druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Poté už bude jen záležet na poslancích, jak rychle dojde ke schválení.

Ve velkém technickém průkazu jsou proti osvědčení o registraci vozidla - lidově malém techničáku - zapsané nejen detailnější informace o typu vozidla, včetně změn jako je třeba montáž tažného zařízení, ale i záznamy o technických prohlídkách, o vlastníkovi a provozovateli vozu. V rámci digitalizace by veškeré důležité informace měly být zapisovány elektronicky. Majitel dostane místo dvou dokladů jen jeden.

Postupné stažení

Dříve vydané papírové velké techničáky ale mezi lidmi dál ještě nějakou dobu zůstanou. Resort dopravy hromadné stažení neplánuje. „O žádné jednorázové či termínované lhůtě na výměnu se neuvažuje. U starších vozidel se počítá s tím, že při nejbližším úkonu provedeném na registračním místě se technický průkaz odebere, respektive oba doklady a vydá se doklad nový,“ upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Zjednodušení technického průkazu vozidel kvitují i zástupci motoristů. Podle nich je to krok správným směrem a v době digitalizace by nemělo být potřeba vozit a nosit u sebe plastové kartičky jako v dobách minulých.

Nicméně jednu výtku mají. „Určitě by v novém dokladu měla být informace o předchozích majitelích, chybět by neměl ani údaj o počtu najetých kilometrů při prodeji vozidla. Mělo by to obrovský smysl a dopad proti stačení kilometrů. Nemusí být nutně na dokladu, ale třeba jako podsložka v digitální formě,“ říká mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Zrušení „velkého techničáku“ je součástí digitalizace dopravních agend v Česku. Jak už Deník informoval, resort dopravy chce do konce letošního roku spustit nový Portál dopravy. Ten by měl umožnit řidičům třeba zažádat o řidičský průkaz, který jim byl odcizen, nebo jej ztratili. Další on-line novinkou bude možnost získat řidičský průkaz ve zrychlené vyřízení žádosti – do pěti pracovních dnů. Vedle agend pro řidiče zde také budou záležitosti pro plavbu či letectví.

„Zelená“ karta v mobilu

Řidiči mohou využívat výhody digitalizace při silniční kontrole už nyní. Místo vytištěné „zelené“ karty mají možnost ukázat kontrolujícím policistům digitální verzi. Pojišťovny i proto svým klientům potvrzení o povinném ručení zasílají do aplikace, nebo mailem ve formátu PDF. Je to však i z důvodu, že si kartu mohou řidiči v případě ztráty znovu vytisknout a nemusí absolvovat návštěvu pobočky.

Ovšem pozor. Řidič musí mít doklad o sjednaném povinném ručení vždy u sebe. V případě, že jej bude ukazovat policistům v mobilu, nesmí proces „hledání“ trvat příliš dlouho. Je to z důvodu, aby si řidič teprve až při zastavení hlídkou třeba narychlo nesjednával povinné ručení. Pokud řidič potvrzení na vyžádání nepředloží, hrozí mu na místě bloková pokuta 1 500 korun. Ve správním řízení to může být dvakrát více.