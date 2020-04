Podle ministryně by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů. "Ty banky i nebankovní sektor to unese," uvedla.

Podobně se vyjádřil i guvernér ČNB Jiří Rusnok. "Bude to zásah do bankovního sektoru, přivodí to ztráty. Když to ale bude rozumně nastaveno, tak jsem přesvědčen, že bankovní sektor je schopen to absorbovat," uvedl guvernér.

Rusnok připravované opatření označil za hrubé. "Ale dělat to nyní cestou, že klienti budou žádat o odklad a banky to budou administrovat, tak to banky v současné situaci nejsou schopny zvládnout. Proto nezbývá nic jiného než udělat tento hrubý nástroj," uvedl. Doplnil, že takové opatření musí být přijato formou zákona.

Návrhy MF podle ministryně konzultuje s Českou národní bankou i bankami. "I ČNB se kloní k tomu aby to bylo kompletní, aby banky nemusely řešit analýzy rizik," uvedla Schillerová.

"Důležité je nejen zastavení splátek, ale i vypnutí regulace, která by banky nutila tvořit na nesplácené úvěry opravné položky a označovat klienty jako nespolehlivé pro splácení úvěrů," uvedl také Rusnok.

Dodala, že v úterý bude mít ještě videokonferenci se zástupci evropské bankovní autority, kde se bude k tomu budou vyjadřovat a doporučovat parametry. "Tak ještě počkám na tyto doporučení," dodala ministryně.

Schillerová také dále chystá novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla řešit i situaci po konci půlročního moratoria. V novele uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů.

S opatřením na plošný odklad splátek hypoték souhlasí i opoziční ODS. Předseda strany Petr Fiala uvedl, že je taková pomoc zasaženým mimořádná, ale je na místě.

„Mnoho lidí se kvůli koronavirové krizi ze dne na den ocitlo bez příjmů. Museli uzavřít provozovny, přišli o zakázky nebo o zaměstnání. S nečekanou situací nemohli počítat a připravit se na ni,“ uvedl pro server Novinky Fiala.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by mohly do 30. června v ekonomice chybět zdroje za 600 až 700 miliard Kč.

"Třetina zdrojů je k dispozici v zásobách firem, třetinu budeme postupně vkládat jako stát. To je ta podpora," uvedl Havlíček. Vláda již dříve oznámila, že na pomoc ekonomiky dá zhruba bilion korun, z toho 100 miliard korun jako přímou podporu. "Z 900 miliard korun nepřímé podpory jsme již 330 miliard pustili už přes EGAP," dodal Havlíček.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) upozornila, že ministerstvo financí ve výhledu ekonomiky počítá s restrikcemi v ekonomice do konce druhého čtvrtletí. "Pokud by to bylo déle, tak by to znamenalo další novelu zákona o rozpočtu, kde bych musela kalkulovat s dalším výhledem ekonomiky," uvedla ministryně.

Schillerová (za ANO) také navrhne vládě, aby byla zrušena čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti, kterou platí kupující. Podle ní je v současné době ideální příležitost tímto krokem rozhýbat realitní trh.

"Myslím, že je potřeba trochu pomoci lidem při pořizování bydlení. Ceny bytů by možná mohly trochu klesnout a trh by se mohl rozpohybovat. Vidíme, co se teď stalo v Praze. Byty na Airbnb jsou prázdné, pronájmy jsou nízké. Můžete namítnout, že je to na přechodnou dobu. Ale je otázka, jak dlouho budeme v izolaci stran hranic," uvedla Schillerová.

Sazba daně z nabytí činí čtyři procenta a od roku 2016 ji platí kupující. Předtím ji hradil prodávající a kupující byl v pozici ručitele.

Navýšení schodku rozpočtu

Sněmovna tento týden schválila navýšení schodku rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Zároveň MF nově letos očekává zatím pokles ekonomiky o 5,1 procenta.

Tento týden vláda schválila jako jedno z dalších opatření na podporu podnikatelů vyplácení 15 tisíc korun měsíčně po dobu trvání opatření těm osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které jsou nařízeními vlády postižené.

Stát také již odpustil drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna a schválil pro ně i vyplácení ošetřovného. Schillerová upozornila, že částky za ošetřovné i měsíční příspěvek budou moci čerpat podnikatelé souběžně.

Již dříve Schillerová upozornila, že celkově opatření státu budou stát desítky miliard korun. Tento týden Sněmovna schválila vládě zvýšení schodku státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun.