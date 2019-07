/INFOGRAFIKA/ Sklizeň okurek se letos kvůli nepřízni počasí rozjíždí později, než bývá zvykem. Pěstitelé proto také očekávají nižší výnosy. Růst zeleniny v květnu zbrzdily nízké teploty, v červnu jej zase oslabilo dlouhé období teplot vysokých. „Stresované rostliny jsou nyní více napadány chorobami a škůdci. Plodů je méně a nedorůstají plné velikosti,“ řekla Deníku tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová.

„Zatím to nevypadá optimisticky. Jako každý rok během několika posledních sezon do toho vrazilo klín počasí,“ potvrdil Jiří Salamánek ze společnosti efko, jež okurky zpracovává. „Okurky jsou náchylné na velké horko, ale vadí jim i to, když v noci není dostatečné teplo, což zemědělci neovlivní,“ konstatoval Salamánek. „Takové počasí rostlinám ubližuje, a přestože jsou podle našich dodavatelů v dobré kondici, neplodí zdaleka tolik, kolik by mohly,“ podotkl.