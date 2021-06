Jen jednou v měsíci se slouží bohoslužba v malé kapli sv. Jana Křtitele ve Výravě na Hradecku. Stavbu z počátku minulého století však chce obec využívat častěji a dlouhé roky usilovala, aby ji její vlastník, tedy církev, opravila.

Ilustrační foto | Foto: Deník

„Kvůli špatné střeše do ní zatékalo a hrozilo, že za pár let už nebude co opravovat,“ říká u kaple starostka Výravy Jana Nepokojová. Na vratech církevní budovy se nyní skví plakát, který zve na benefiční koncert spojený se sbírkou na další opravu kaple. „Je to jen další krok k tomu, aby byla tato stavba zachována a více se otevřela lidem,“ dodává starostka. Ta si, stejně jako její předchůdce ve starostovské sesli, dlouhá léta dopisovala s královéhradeckým biskupstvím, aby kapli opravilo.